Защо Мексико избира бронирани машини Senator?

Мексико избра бронирани машини Roshel Senator MRAP след успешни изпитания, проведени от въоръжените му сили и федералната полиция. Платформата Senator, произведена в Канада, базирана на шасито на Ford F-550, вече се използва широко в Украйна и други страни за мисии за защитена мобилност, пише Defence Express.

Мексико избра бронираното превозно средство Roshel Senator MRAP, произведено в Канада, след успешни изпитания, проведени от въоръжените му сили и федералната полиция в края на миналата година.

Решението отразява нарастващата нужда на Мексико от платформи за защитена мобилност, тъй като силите за сигурност се сблъскват с ескалиращи заплахи от организирани престъпни групировки. Властите търсят бронирани машини, способни да работят във високорискови среди, където засадите, огънят от стрелково оръжие и импровизираните заплахи остават постоянна грижа.

Roshel Senator MRAP, наблюдаван наскоро в Мексико, е построен на шасито на Ford F-550, а не на платформа RAM, както някои източници неправилно съобщиха. Превозното средство беше тествано от представители на въоръжените сили на Мексико и федералната полиция. Тези изпитания започнаха в края на миналата година и бяха завършени успешно, което доведе до решение в полза на канадската платформа.

Senator е проектиран да осигурява защитена мобилност на персонала в редица мисии, включително военен транспорт, операции по вътрешна сигурност и задачи на правоприлагането. Модулната му конфигурация позволява да бъде адаптиран за различни оперативни роли, включително транспорт на войски и патрулни мисии.

Използването на шаси като Ford F-550 също така позволява по-бързи срокове за производство и доставка,

което често е фактор при спешни усилия за обществени поръчки. Този подход позволява на производителите да мащабират производството, като същевременно поддържат оперативния си капацитет.

Платформата вече е широко разгърната в Украйна, където са доставени над 2200 бройки. Senator е използван за придвижване на войски, евакуация на ранени и патрулни задължения при условия, включващи наблюдение с дронове и заплахи от непряк огън.

Превозни средства от клас MRAP, като Senator, са проектирани да защитават пътниците от балистични заплахи и експлозивни опасности. Подсилената им броня и повдигнатата конструкция на шасито са предназначени да намалят въздействието на взривовете и да подобрят оцеляването по време на атаки.

Според публично достъпна информация, машините Roshel в момента се доставят на множество страни, включително Хаити, Бразилия, Южна Корея, Коста Рика, Молдова, Съединените щати и Босна и Херцеговина. Украйна остава най-големият оператор на платформата.