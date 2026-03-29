Извадиха тялото на водолаз, изчезнал преди седмица край Гърция

Властите извадиха вчера тялото на 34-годишен водолаз в Дяволския кладенец – опасно подводно място край южното предградие на Атина Вулиагмени, съобщи електронното издание на в. "Катимерини", цитиран от БТА.

Специализирани водолази, които се занимават с гмуркане в пещери, извадиха тялото на около 30 метра дълбочина, като използваха въжета, за да се ориентират в силните течения и пещерните образувания.

Мъжът, който е бил опитен водолаз и пилот, изчезнал миналата неделя, докато се гмуркал на това място с приятел. Тялото му било открито в сряда - 25 март, но не е било възможно да бъде извадено веднага заради опасните условия.