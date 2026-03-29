Джей Ди Ванс с най-голямо одобрение в анкета за кандидат-президент

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс получи най-голямо одобрение в анкетата сред участниците на тазгодишното партийно събиране на Конференцията за консервативно политическо действие (CPAC) за евентуален кандидат на Републиканската партия за президент на САЩ на изборите през 2028 г., сочат разпространени снощи данни, предаде Ройтерс.

Около 53% от над 1600-те участници, гласували в анкетата, избраха Ванс. Държавният секретар Марко Рубио се класира втори с 35% на тазгодишното издание на Конференцията за консервативно политическо действие, ключова годишна среща на републикански законодатели, активисти и кандидати за президент, съобщи БТА.

Партийното събиране, което тази година се провежда в Грейпвайн в щата Тексас, привлича предимно представители на консервативното крило на Републиканската партия, като годишната анкета на конференцията не е непременно сигурен показател за крайния кандидат.

Но анкетата предлага моментна снимка на това къде в момента е концентрирана енергията сред основните поддръжници на движението на президента Доналд Тръмп „Направете Америка Велико Отново“ (MAGA - Make America Great Again). Тръмп, който в момента кара втория си мандат, няма право да се кандидатира отново на президентските избори през 2028 г. в САЩ.