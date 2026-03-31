Балната зала на Тръмп в Белия дом: Фалшиви прозорци и стълби, водещи към нищото

След като се качат по стълбите на бъдещата бална зала в Белия дом на президента Тръмп, гостите може да се сблъскат с един малък проблем: те не водят никъде.

Грандиозното, макар и чисто декоративно, стълбище е само една от редицата дизайнерски странности в плановете на Доналд Тръмп за разширяването на Източното крило на стойност 400 милиона долара, което според критиците се прокарва набързо, без необходимото обмисляне или контрол.

Националната комисия за планиране на столицата, която според информациите никога не е имала думата по отношение на концептуалния проект, ще гласува в четвъртък дали да одобри окончателния преглед. Смята се, че това е формалност, тъй като комисията е съставена от съюзници на Тръмп.

Архитекти и историци, специалисти по президентската история, предупреждават, че проектът има много проблеми, включително фалшиви прозорци на северната стена - страната, която е най-видима за туристите - за да се скрие ред от тоалетни кабини, както и прекалено голям портик и колони, които ще пречат на гледката от вътрешността на балната зала.

Гледана от юг, площта от 8361 кв. м на балната зала ще я превърне в доминиращата сграда в комплекса на Белия дом, с портик, по-голям от този на резиденцията, и несиметричен вид, нарушаващ всякаква симетрия с западното крило, според анализ на "Ню Йорк Таймс".

Тръмп описа новата мраморна стълба, която не води към балната зала, като "пожарна стълба", без да дава подробности.

Президентът заяви, че Белият дом се нуждае от бална зала, защото Източното крило преди това е побирало само 125 души за официални вечери. По-големи събития са се провеждали в шатри на южната морава, където, според него, подгизналата земя често е оставяла чуждестранните лидери с мокри крака.

Проектът се финансира частно чрез дарения от компании като Apple, Google и Amazon.

Предложеното Източно крило е с около 60% по-голямо от резиденцията на Белия дом по площ, но по обем е повече от три пъти по-голямо поради височината на тавана на балната зала.

Всяка сграда в столицата е проектирана около граждански символи и визуални линии от 1790-те години насам. За тях има строги правила и разпоредби относно височината, квадратурата и външния вид на сградите.

58% от американците заявиха, че се противопоставят на решението на администрацията на Тръмп да събори крилото, според проучване на Economist/YouGov, проведено миналия месец, докато 25% заявиха, че го подкрепят.

"Това е Домът на народа, а не на Доналд Тръмп, Джо Байдън или следващия президент", заяви пред "Ню Йорк Таймс" Фил Менделсън, член на комисията по планиране и единственият, който е изразил несъгласие. "Все още не разбирам защо височината на тавана трябва да бъде 40 фута."

Тръмп вече е съборил Източното крило, което е било построено през 1902 г. по време на администрацията на президента Теодор Рузвелт и разширено през 1942 г. по време на администрацията на Франклин Рузвелт.

Националният тръст за опазване на историческото наследство обжалва проекта за балната зала във федералния съд. Ако съдията се произнесе срещу Тръмп, работата може да бъде спряна, докато не бъде разгледана жалбата.

Белият дом защити плана, като посочи, че Тръмп е натрупал богатството си през десетилетията, прекарани в сферата на недвижимите имоти.

"Президентът Тръмп е най-добрият строител и предприемач в целия свят, и американският народ може да бъде спокоен, знаейки, че този проект е в неговите ръце", заяви в изявление Дейвис Ингъл, говорител на Белия дом.

Междувременно през уикенда президентът рекламира новия дизайн, като показа визуализация на плановете за новата Източна зала на борда на Air Force One. Той заяви, че военните планират да направят под нея ядрен бункер, който ще разполага с "бронебойно стъкло и покриви, защитени от дронове".

Тръмп заяви, че в строителството на балната зала има елемент на национална сигурност, който "трябваше да бъде тайна".

"Сега вече не е тайна, военните го искаха повече от всеки друг", заяви Тръмп миналия четвъртък на заседание на кабинета, обсъждайки строителството на балната зала. "Трябваше да бъде тайна, но стана не-тайна заради хора, които са наистина непатриотични и говорят разни неща."