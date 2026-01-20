След “Голямата красива бална зала”, Тръмп ще ремонтира и бункера в Белия дом

След спорния проект за обновяване на “Голямата красива бална зала” на обща стойност 300 милиона долара, които ще бъде финансират изцяло от донори, както самият Тръмп подчерта няколко пъти, на ход е и още един ремонт, който ще включва обновяване на свръхсекретен бункер под новото Източно крило.

Старият бункер е разрушен заедно с останалата част от Източното крило. Съоръжението е било използвано от президенти още от времето на Франклин Делано Рузвелт.

Администрацията на Тръмп до голяма степен е запазила мълчание относно реконструкцията, която ще включва нови технологии за защита срещу съвременни заплахи за президента, съобщава CNN.

Директорът по управление и администрация в Белия дом Джошуа Фишър намекна на неотдавнашно заседание на Националната комисия по капиталово планиране, че "строго секретният“ характер на бункера е причината Тръмп да заобиколи одобрението на комисията за проекта.

"Има някои неща относно този проект, които, честно казано, са от строго секретен характер и върху които работим в момента. Това не ни пречи да променим конструкцията над нивото на земята, но тази работа трябваше да се вземе предвид при осъществяването на този проект, който не беше част от процеса на NCPC", сподели Фишър.

Building of tunnel under White House to Presidential bunker during Truman renovation, 1949-1952: #HSTL pic.twitter.com/HBtHWJjTO7 — Michael Beschloss (@BeschlossDC) June 1, 2020

Той също така обеща, че новият бункер ще "направи необходимите подобрения в сигурността“ и ще осигури "устойчива, адаптивна инфраструктура, съобразена с бъдещите нужди на мисията“, подобрявайки инфраструктурата, построена през 40-те години на миналия век.

Администрацията на Тръмп заяви в скорошно съдебно решение по дело, което се опитва да спре ремонта на Източното крило, че прекратяването на реконструкцията би "застрашило националната сигурност и следователно би навредило на обществения интерес“.

От Белия дом са отказали коментар.

Проектът е в центъра на съдебна битка с организации за опазване на паметниците на културата, след като Тръмп разруши Източното крило на Белия дом без никакъв правителствен надзор.

Досега съдия е разрешил проекта да продължи, но Белият дом е трябвало да представи планове на Националната комисия за капиталово планиране до сряда.

Служител на Белия дом заяви пред Daily Mail, че официално заявление за балната зала е било подадено до NCPC и Комисията за изящни изкуства, двата надзорни панела, на 22 декември.

Предстоят две публични срещи през януари с всяко от лицата, а окончателното представяне на плановете ще се състои на 30 януари. Окончателните представяния пред CFA и NCPC ще се проведат съответно на 19 февруари и 5 март.

По време на съдебно заседание миналия месец, адвокати на Министерството на правосъдието заявиха, че плановете за балната зала все още са в процес на разработка, като също така твърдят, че строителството трябва да продължи, позовавайки се на опасения за националната сигурност.

Бункерът на Белия дом се намира под мястото, където се е намирало Източното крило.

Официално известен като "Президентски център за извънредни операции" (Presidential Emergency Operations Center, съкратено PEOC, бел. ред.), той е построен в началото на 40-те години на миналия век от тогавашния президент Франклин Делано Рузвелт. По това време Съединените щати са участвали във Втората световна война.

Наследникът на Рузвелт, Хари Труман, разшири PEOC като част от мащабен ремонт на комплекса на Белия дом, който включваше пълно разрушаване и разширяване на конструкциите.

Той рядко, ако изобщо някога, е бил използван от следващите администрации, докато събитията от 11 септември 2001 г. не принудиха висши служители от администрацията на Джордж У. Буш да се явят в района от страх, че отвлечен самолет се е насочил към Белия дом.

Президентът не беше във Вашингтон, окръг Колумбия, в деня, в който четири търговски самолета бяха отвлечени и след това се блъснаха в Пентагона, Световния търговски център и поле в Пенсилвания.

Но вицепрезидентът Дик Чейни, първата дама Лора Буш и други висши помощници бяха бързо откарани в района същата сутрин.

В мемоарите си от 2010 г. "Изречено от сърце“ Лора Буш си спомня преживяването, когато е била вкарана бързо в бункера. "Бях натикана вътре и слязох надолу през чифт големи стоманени врати, които се затвориха зад мен със силно съскане, образувайки херметично уплътнение“, пише някогашната първа дама.

"Сега се намирах в един от недовършените подземни коридори под Белия дом, насочвайки се към PEOC, Президентския център за спешни операции, построен за президента Франклин Рузвелт по време на Втората световна война. Вървяхме по стари плочки на пода с тръби, висящи от тавана, и всякакво механично оборудване. PEOC е проектиран да бъде команден център по време на извънредни ситуации, с телевизори, телефони и комуникационни съоръжения", разказва Лора Буш.

След това тя описва как е била завлечена в малка конферентна зала с голяма маса.

Официални фотографи на Белия дом са заснели снимки на Чейни, първата дама и други висши помощници, като съветника по националната сигурност Кондолиза Райс, които се съвещават помежду си в този ден.

Длъжностни лица от администрацията на Буш стигнаха до заключението, че PEOC в състава си по това време не е достатъчен, за да позволи на президента и неговите помощници да функционират ефективно по време на извънредна ситуация.

Секретен бункер на пет етажа

Така Белият дом започна мащабен проект за изграждането на друг, по-голям бункер, за който се смята, че е пететажен, под Северната морава.

"Състои се от пет етажа дълбоко в земята със собствено захранване с въздух и храна. Той е изолиран от надземната зона, така че ако например има ядрена атака, радиацията да не проникне в този бункер, който има много дебели бетонни стени и други подобни", споделя запознат от Белия дом.

Съоръжението, което е предназначено да служи като команден център и жилищни помещения за президента и висши помощници. Според твърденията бункерът е снабден с достатъчно храна, за да стигне за месеци, като захранването с въздух е самостоятелно.

Общо строителството му е струвало над 376 милиона долара.

Малко след пристигането на Тръмп в Белия дом, той и няколко негови помощници са били разведени из съоръжението.

Ако някога президентът се наложи да избяга от Белия дом, той би могъл да мине през поне два тунела. Единият от тях води до сградата на Министерството на финансите и през немаркиран вход на улица "Х“.

Другият тунел води до Южната морава, където президентът може бързо да се качи на хеликоптера Marine One и да избяга.