Гърция започна да издава глоби, генерирани с изкуствен интелект

Властите в Гърция започнаха да изпращат на шофьорите в Атина автоматично генерирани глоби от стационарни и монтирани в автобуси камери, оборудвани с изкуствен интелект, на фона на мащабни мерки срещу опасното шофиране, съобщиха властите в понеделник.

В изявление на Министерството на финансите се казва, че първите 130 глоби са изпратени до пощенските кутии и портфейлите на гражданите на портала gov.gr за нарушения, регистрирани от събота насам – предимно шофьори, преминаващи на червен светофар, или мотоциклетисти, които не носят каски.

В момента, по пилотна схема, само осем камери за движение с изкуствен интелект работят на места, които министерството нарича "места с повишен риск" в района на Голяма Атина, докато десет автобуса на обществения транспорт са оборудвани с камери. Но този брой се очаква да се увеличи през следващите месеци.

Фиксираните камери са предназначени да улавят шофьори, които преминават на червен светофар, превишават скоростта, шофират или паркират в автобусни ленти, не носят каски или предпазни колани и шофират, докато говорят по телефона. Тези в автобусите ще записват превозни средства, които незаконно използват или паркират в автобусни ленти. Освен това, кадрите ще бъдат използвани за залавяне на шофьори, които не са платили пътния си данък, нарушават правилата за замърсяване при влизане в центъра на Атина или управляват превозни средства, които са незастраховани или не са преминали редовните си технически прегледи.

Министерството предупреди, че до края на годината в района на Голяма Атина, Солун и Крит ще бъдат инсталирани общо 1000 фиксирани камери за движение с изкуствен интелект, като през 2027 г. ще последват още, а около 300 камери, монтирани на автобуси, ще бъдат инсталирани до началото на 2027 г.

През последните месеци правителството предприе мащабни мерки срещу опасното шофиране в опит да повиши безопасността по пътищата и да намали инцидентите. Финансовите и правните санкции за нарушения на правилата за движение по пътищата бяха значително увеличени, а полицията в цялата страна е наложила десетки хиляди глоби.