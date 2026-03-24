Новини Днес

Шофьор на на кола с BG регистрация се заби в кафене в центъра на Атина

24.03.2026 | 10:08 ч. 4
Снимка: Zougla

Шофьор на автомобил с българска регистрация е загубил контрол над колата си и се е забил в кафене на оживена улица в Атина. 

Колата е помела масите и се е блъснала в стъклото на заведението, но за щастие няма пострадали, съобщават от Zougla. Медията допълва, че има непотвърдена информация, според която един доставчик е пострадал.

Шофьорът, който е чужденец, е арестуван и обстоятелствата около инцидента се разследват.

Според някои данни се смята, че се е сблъскал с пострадалия дистрибутор.

Улица "Харилау Трикупи" е една от натоварените артерии в централната част на града. От снимките на мястото на инцидента ясно се вижда, че автомобилът е с български регистрационни номера от Русе. Няма данни дали зад волана е бил български гражданин. 

