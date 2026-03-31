Новини Днес | 49

Русия използва по 200–300 управляеми бомби срещу Украйна всеки ден

Ген. Сирски: Все още не са намерени ефективни средства за противодействие

31.03.2026 | 11:00 ч. Обновена: 31.03.2026 | 11:23 ч. 25
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Руските военни самолети нанасят по 70–90 удара срещу Украйна всеки ден, като използват между 200 и 300 управляеми бомби, заяви генерал Александър Сирски, главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна, в  телевизионно интервю, предаде Укриниформ.

"Всеки ден те извършват 70–90 въздушни удара и използват между 200 и 300 управляеми бомби", каза Сирски.

Той отбеляза, че все още не са намерени ефективни средства за противодействие на управляемите бомби и това остава сериозен проблем.

Според главнокомандващия украинската армия основният начин за противодействие е унищожаването на способностите за въздушни ударни на врага, тоест на самолетите му.

"Не можем да подценяваме врага си, това би било огромна грешка. Врагът е силен и това е наистина една от най-силните армии в света – можете да видите нейния размер и оборудване", отбеляза Сирски.
(БТА)

генерал Олександър Сирски войната в Украйна Русия
