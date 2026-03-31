Радев за договора ни с Украйна: Не ни въвличайте във война

Българите очакват честни избори и защита от високите цени, каза лидерът на "Прогресивна България"

31.03.2026 | 07:40 ч. 82
Снимка БГНЕС

"Госпожи и господа министри, българите очакват от вас честни избори и защита от галопиращите цени, а не въвличането ни във война".

Това написа лидерът на ''Прогресивна България" Румен Радев в социалните мрежи по повод новината, че България и Украйна подписаха 10-годишно споразумение за сигурност, което предвижда и съвместно производство в отбранителния сектор. 

"С подписаното от служебния министър-председател десетгодишно споразумение за сигурност с Украйна служебното правителство продължава традицията на сглобките. То търси да спечели външна благословия, като поема дългосрочни ангажименти от името на България, които покачват рисковете за националната сигурност. Очевидно за ППДБ Конституцията е празна дума", написа бившият президент.

