Странно: Военни хеликоптери прелетяха над имението на Кид Рок, той им маха ВИДЕО

Американската армия започна разследване, след като Кид Рок публикува видеоклипове на страницата си в социалните мрежи, показващи два хеликоптера AH-64 Apache, които летят точно над дома му.

Рок звездата, отявлен поддръжник на президента Доналд Тръмп, сподели видеоклиповете в събота на фона на националните протести "Без крале“.

Кадрите показват 55-годишния мъж да стои до басейна си, до миниатюрно копие на Статуята на свободата, докато хеликоптер Apache се рее близо до неговото имение, реплика на Белия дом, на стойност 3 милиона долара, намиращ се малко извън Нашвил, Тенеси.

На видеото се вижда как Кид Рок ръкопляска и поздрави екипажа, преди второ видео да покаже друг хеликоптер, преминаващ покрай неговия "южен Бял дом“.

"Това е ниво на уважение, което губернаторът на Калифорния никога няма да познае. Бог да благослови Америка и всички, които са направили най-голямата жертва, за да я защитят“, написа певецът под видеото, правейки препратка към Гавин Нюсъм.

Губернаторът на Калифорния е демократ, който многократно е спорил с републиканския президент Доналд Тръмп.

Официалният профил на пресслужбата на Нюсъм в X написа в X, че губернаторът "официално забранява“ на Кид Рок да влиза в щата, казвайки, че той "не е толва, което искате около вашите деца".

Публикацията веднага предизвика критики и дискусия онлайн.

"Много се радвам, че данъчните ни долари плащат за военен прелет на Кид Рок“, написа саркастично потребител в X.

Друг потребител се съгласи, наричайки видеото "срамно“, докато трети отбеляза, че "ние тук се борим да купим хранителни стоки и бензин“, а парите от данъци отиват за "такива глупости".

Майор Джонатан Блес, служител по връзки с обществеността в 101-ва въздушнодесантна дивизия, разкри, че Кид Рок не е подал официално искане до армията хеликоптерите да дойдат в дома му в събота.

Вместо това, каза Блес, 101-ва въздушнодесантна дивизия се намира в близкия Форт Кембъл, на границата между Тенеси и Кентъки, и хеликоптерите ѝ често правят тренировъчни полети над района на Нашвил.

"Ръководството на Форт Кембъл е запознато с видеоклип, разпространяващ се в социалните медии, изобразяващ хеликоптери AH-64 Apache, действащи в близост до частна резиденция, свързана с г-н Робърт Ричи (известен също като "Кид Рок“)“, каза Блес в изявление.

"Командването е започнало разследване, за да прегледа обстоятелствата около тази дейност", се казва още в изявлението.

"101-ва въздушнодесантна дивизия и Форт Кембъл поддържат строги стандарти за авиационна безопасност, професионализъм и спазване на установените правила за полети. Приемаме сериозно всички опасения относно експлоатацията на самолетите и тяхното въздействие върху околната общност“, продължи Блес.

По-късно Блес измени изявлението, за да поясни, че служителите на Форт Кембъл провеждат административен преглед на инцидента, а не разследване.

Хеликоптерите прелетяха и над протеста в Нашвил срещу администрацията на Тръмп в събота, но Блес настоя, че всяка връзка с митинга е "напълно случайна“.

Но по-късно той каза пред WTVF, че ръководителите на 101-ва въздушнодесантна дивизия все още не знаят защо хеликоптерите са били видени да летят ниско над протеста.

„Нашите пилоти редовно летят по маршрути извън района на Форт Кембъл. Просто не знаем дали е било случайно или умишлено", отбеляза Блес.