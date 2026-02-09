Конкурентът на Супербоул - Turning Point USA, привлече милиони, но Кид Рок отнесе подигравки

"All-American“ шоуто на Turning Point USA по време на полувремето на Супербоул в неделя беше посрещнато с похвали. Шоуто с участието на Кид Рок, Брантли Гилбърт, Лий Брайс и Габи Барет се излъчваше в YouTube едновременно с изпълнението на Бед Бъни на полувремето на Супербоул.

Зрителите, гледащи на живо в YouTube достигна до 5 милиона. Някои обаче го нарекоха "невпечатляващо“, докато други го харесаха, но критикуваха вокалните способности на Кид Рок.

"All-American Halftime Show“ на Turning Point USA също отдели малко време, за да отдаде почит на основателя Чарли Кърк, съобщава Fox news.

Кид Рок обаче беше звездата на вечерта, отнасяйки куп критики за изпълнението си. Музикантът се сблъска с технически гаф и лошо синхронизиране между музиката и устните си, а това не остана незабелязано от потребителите.

Малко след края на предаването на живо, феновете заляха социалната мрежа X: "Кид Рок не знае как да синхронизира собствените си песни с устни“.

"Това беше най-лошият playback, който съм виждал #KidRockHalftime, уау, това беше тъжно“, написа фен в социалните мрежи.

"Няма ли да говорим за неизправността на playback-а на Кид Рок?“, попит друг.

Първоначалният план беше шоуто да се излъчва и по X, но това беше опорочено само минути преди датата на начало и стриймингът беше спрян.

В изявление Turning Point USA заяви: "АКТУАЛИЗАЦИЯ: Поради лицензионни ограничения не можем да стриймваме The All-American Halftime Show по X. Посетете нашия YouTube канал тази вечер около 20:00 ч. ET, за да гледате цялото шоу.“

Предполагаемото изпълнение на Кид Рок със синхронизиран устни се случи малко след като феновете на NFL бяха убедени, че изпълнението на националния химн на Чарли Пут на Super Bowl LX е било подобно синхронизирано.

Daily mail припомня, че Бед Бъни се представи по време на полувремето на Super Bowl.

NFL поляризира феновете с решението си да избере пуерториканския рапър и неговите песни само на испански за големия мач в Сан Франциско, а мнозина гласуваха с пръсти да изключат NBC и вместо това да заредят YouTube и All-American".