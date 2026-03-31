Хегсет: Следващите няколко дни ще са решаващи за войната в Иран

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че следващите няколко дни ще са от решаващо значение за конфликта в Близкия изток.

“Разполагаме с все повече възможности, а те с все по-малко. Само за месец създадохме условията, които искаме. Следващите дни ще са решаващи. Иран го знае, но от военна гледна точка не може да направи почти нищо, за да промени това”, категоричен е Хегсет.

Той цитира разузнавателна информация, според която ударите са понижили бойния дух на иранските въоръжени сили. По думите му това е довело до масово дезертьорство, кадрови недостиг на ключови позиции и недоволство сред висшето командване.

Хегсет добави, че в събота е посетил американски военнослужещи в Близкия изток, за да наблюдава хода на военната операция срещу Иран.

Каква е ролята на Русия и Китай?

Министърът на Тръмп добави, че САЩ знаят "точно“ какви роли играят Русия и Китай във войната с Иран, на фона на твърденията, че и двете страни подкрепят Техеран.

"Не е нужно да разкриваме публично какво представлява всичко това, но където е необходимо, ние се справяме с него, смекчаваме го или се изправяме срещу него директно", обясни Хегсет.

Русия е обвинена, че е предоставила на Иран местоположенията на американските активи за атака и е споделяла усъвършенствани тактики за дронове.

Докато се твърди, че Китай предоставя военно сътрудничество, според иранския външен министър Абас Арагчи.