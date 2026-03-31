Кола за доставки с бомба бе насочена към полицейски участък в Ирландия

Британската полиция обяви, че зад отвличането на шофьор на автомобил за доставка на храна и поставянето на самоделно взривно устройство в колата, насочена към полицейски участък в Северна Ирландия, най-вероятно стоят ирландски националисти, предаде Ройтерс.

Инцидентът е станал снощи около 22:30 часа местно време, когато двама маскирани мъже спрели шофьор на автомобил за бързо хранене и го принудили да се отправи към полицейския участък в Лърган, на около 30 километра от Белфаст. По-късно мъжът успял да избяга и предупредил полицията, че похитителите са поставили предмет в багажника на автомобила.

Заради заплахата бяха евакуирани над 100 жилища в района, докато властите извършваха контролирана експлозия, за да обезвредят устройството.

"Разследването ни е в начален етап, но смятаме, че е много вероятно отговорни да са дисидентски републикански групи", заяви в официално изявление заместник-началникът на полицията на Северна Ирландия Райън Хендерсън.

Той добави: "Сега знаем, че това е било примитивно, но действащо самоделно взривно устройство. Въпреки че е било несъвършено, то е представлявало значителен риск за живота на уплашения куриер, служителите на нашите сили за сигурност и общността."

Мирното споразумение от 1998 г. до голяма степен сложи край на три десетилетия насилие в Северна Ирландия, но въпреки това полицаите там все още стават обект на спорадични атаки от малки отцепнически групи, съставени основно от националисти, които се противопоставят на британското управление в региона.

По време на конфликта между републиканците, настояващи за обединение с Ирландия, пробританските юнионисти, които искат Северна Ирландия да остане част от Обединеното кралство, и британските сили загинаха около 3600 души.

Британският министър за Северна Ирландия Хилари Бен също осъди случилото се. "Аз напълно осъждам този безразсъден акт на насилие, който е изложил на риск живота на хората. Няма място за това в Северна Ирландия", заяви той.

Опитът за атентат беше осъден от всички политически партии. Лидерът на Демократичната юнионистка партия Гавин Робинсън определи използваната тактика - при която екстремисти принуждават човек да пренесе бомба под заплаха - като "ужасяващо връщане към най-мрачните дни" на конфликта, пише БТА.