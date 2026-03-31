Американски ВВС складират бомбардировачи в Обединеното кралство

Бомбардировачите са със седалище на базата RAF Fairford в западната част на Обединеното кралство, на около 3500 мили от Иран. Военновъздушните сили на САЩ са преместили най-малко 21 стратегически бомбардировача в Обединеното кралство като част от операция „Epic Fury“ срещу Иран. Разполагането на 15 B-1 Lancer и шест B-52 Stratofortress в Обединеното кралство представлява едно от най-големите разполагания на стратегически бомбардировачи в близката история, пише за TNI Ставрос Атламазоглу е журналист по въпросите на отбраната, специализиран в специални операции, и ветеран от гръцката армия (национална служба в 575-ти батальон на морската пехота и щаба на армията).

Защо Америка разполага толкова много бомбардировачи във Великобритания?

Военновъздушните сили са събрали една от най-големите бомбардировачни ударни сили в близката история във военновъздушната база Fairford, в югозападна Англия, в подкрепа на продължаващите удари срещу Иран. Въпреки че Военновъздушните сили не коментират движението на самолетите, данните, налични в отворени източници, включително наблюдатели на самолети, комуникации на контрола на въздушното движение и данни за проследяване на полети, разкриват, че тези 21 стратегически бомбардировача нанасят удари по Иран от Обединеното кралство.

Няколко стелт бомбардировача B-2 Spirit също участват в ударите срещу Иран, но тези самолети се разполагат от континенталната част на Съединените щати и завършват близо 14 000-километровия полет с всяка мисия. В подготовката за миналогодишната „Операция Midnight Hammer“ няколко B-2 бяха базирани във военноморския център за поддръжка Диего Гарсия, американско-британска авиобаза, разположена на островите Чагос, на около 2500 мили югоизточно от Иран. От началото на настоящия конфликт обаче базата Диего Гарсия е подложена на иранска ракетна атака – развитие, което може да е накарало САЩ да разположат бомбардировачите си на по-безопасно разстояние.

Обединеното кралство е избрано по тази причина. Кралската военновъздушна база Феърфорд се намира на около 3500 мили от Техеран – достатъчно близо, за да могат B-52 и B-1 да достигнат Иран с минимално презареждане във въздуха, но далеч извън обсега на ответните ракети.

Стратегическите бомбардировачи, базирани във Великобритания, извършват прецизни удари срещу военната и отбранително-индустриалната база на Иран. Вече месец след началото на войната, американските военни са унищожили над 9000 цели в Иран. Освен че е една от най-големите концентрации на стратегически бомбардировачи в близката история, текущото разполагане на самолети напред във Великобритания представлява голяма част от активните бомбардировачни сили. Например, според някои от най-скорошните данни за годност за изпълнение на мисии, приблизително 44% от флота B-1 е бил готов за операции. Това би се равнявало на приблизително 20 самолета. По този начин 15-те Lancer-а, вече забелязани във Великобритания, представляват почти целия оперативен флот B-1.

ВВС са загубили около 12 B-1 през годините поради инциденти при тренировки и оперативни инциденти. Самолетът е известен с това, че е взискателен за поддръжка и това представлява непрекъснато предизвикателство за наземните екипажи, натоварени със задачата да гарантират, че флотът Lancer е готов за операции. Глобалното ударно командване на ВВС е отговорно за флота от стратегически бомбардировачи и бомбардировачните операции по целия свят. Глобалното ударно командване разполага с комбинация от конвенционални и стелт бомбардировачи, които предлагат на политиците и военните командири разнообразие от конвенционални и ядрени опции за глобален удар. Командването разполага с три самолета: B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress. Скоро Военновъздушните сили ще разполагат и с B-21 Raider за операции.

Общо Глобалното ударно командване разполага с приблизително 139 стратегически бомбардировача – 44 B-1, 76 B-52 и 19 B-2 – в своя списък, въпреки че не всички са оперативни.