Екобомба: Ще бъде ли спрян изоставеният руски танкер в морето?

В началото на март нападение принуди екипажа да напусне кораба. Въпреки опасенията от екологична катастрофа, никоя държава не се е намесила.

От седмици огромен, безпилотен руски танкер за гориво плава безцелно в Средиземно море, след като екипажът му е напуснал кораба след атака с дрон, според руското правителство.

Корабът с дължина 900 фута има огромна дупка в зеления си корпус, показват кадри от въздуха, и по думите на висш италиански служител, Алфредо Мантовано, „това е екологична бомба със закъснител, която заплашва да причини сериозни щети в цялата околност на Средиземно море. ” Въпреки нарастващото възмущение обаче никой не бърза да поеме отговорност за съдбата на кораба.

Италианските власти заявиха в сряда, че корабът се приближава към Либия, но предупредиха, че Италия не може да го наблюдава отблизо, тъй като той не се намира в италиански териториални води. Либийските власти предупредиха в сряда, че корабите и нефтените платформи край либийското крайбрежие трябва да внимават за наклонения кораб, но не обявиха конкретни мерки.

Русия обвини Украйна за атаката и призова средиземноморските държави да се справят с последствията. Украйна, която понякога е атакувала руски танкери, за да навреди на военната икономика на Русия, не е коментирала случая с кораба. Малта заяви, че разполага с план за действие при извънредни ситуации, но не посочи дали и кога той ще бъде приведен в действие.

Девет европейски държави са изпратили писмо до Европейския съюз, призовавайки го да координира план за предотвратяване на „непосредствена и сериозна опасност от голяма екологична катастрофа в сърцето на морското пространство на Съюза“, според писмо, видяно от NYT.

Никоя от тях не е реквизирала кораба.

Танкерът, наречен „Арктик Метагаз“, плава без рул от атаката на 3 март, според руското външно министерство. Той е превозвал поне 700 тона гориво и известно количество втечнен природен газ, добави по-късно министерството.

Името на кораба е било променено миналата година, според онлайн регистрите за кораби. Преди промяната няколко западни държави, включително Съединените щати, бяха наложили ограничения върху кораба, тъй като той се считаше за част от така наречения „сенчест флот“ на Русия – група остарели танкери, използвани от Русия за заобикаляне на западните санкции.

Корабът е напуснал Египет в края на януари, според VesselFinder, услуга за морско проследяване, и е бил атакуван югоизточно от Малта, според руското външно министерство.

Италианската служба за гражданска защита съобщи в сряда, че през последните дни корабът е бил отнесен на юг към Либия.

Силните бури в Средиземно море тази седмица попречили на италианските власти „да наблюдават кораба по-отблизо“, заяви Пиерфранческо Демилито, говорител на службата.

Демилито каза, че не изглежда танкерът да е загубил от тежкия гориво, което използва за собственото си задвижване.

Италия и Малта информираха високопоставени европейски служители в понеделник „за ескалиращата морска и екологична заплаха в Средиземно море“, породена от танкера, според Европейския съюз.

В изявление италианският клон на Световния фонд за дивата природа, организация за защита на околната среда, заяви, че евентуално разливане на втечнения природен газ „може да предизвика пожари, криогенни облаци, които са смъртоносни за морския живот, и широко разпространено, дълготрайно замърсяване на водата и атмосферата“.