Новини Днес | 26

Жена загина след падане от скала в Метеора

Била е на поклонение в Светия манастир "Агиос Стефанос“

08.04.2026 | 07:52 ч. 2
Снимка Пиксабей

Жена е загинала, след като е паднала от скала в манастирския комплекс Метеора, предаде Си Ен Ен. Според сайта tameteora.gr жената се е намирала в Светия манастир, когато по все още неизвестни причини е паднала в пропастта.

Новината бе потвърдена от Kathimerini, предаде агенция Фокус. Жената е на 66-годишна възраст. Според първоначалната информация, жената, по неизвестни причини, е паднала от скалата на Светия манастир "Агиос Стефанос“.

Сили на гръцката полиция, линейка на EKAB, пожарната и спасителен екип от планинския клуб Каламбака незабавно се втурнаха на мястото на инцидента, като екипът е идентифицирал мястото на падането и се подготвя за операция по изваждане на тялото.

Според местните медии жената е оставила чантата си, в която е имало личната ѝ информация, в тоалетните на Светата обител. Според същите източници инцидентът е бил случайно заснет от камерата на посетител на манастира.

