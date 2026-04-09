Самолет излезе от пистата и се запали в американския щат Аризона

Загинали са двамата души, които са били на борда

09.04.2026 | 09:10 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Двама души загинаха при самолетна катастрофа и избухнал впоследствие пожар на малко летище в американския щат Аризона, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на представители на местните власти. 

Кметът на град Марана Джон Пост заяви, че самолетът е излязъл от пистата и се е запалил.

Говорителката на градската администрация Вик Хатауей оповести, че на борда на самолета са се намирали двама души. Тяхната самоличност все още не е установена.

Полицейското управление в Марана публикува изявление, в което уточни, че няма информация за други пострадали. Полицията съобщи, че при катастрофата не са засегнати други самолети на летището. 

Националният съвет за безопасност на транспорта съобщи, че разследва катастрофата на самолет от типа „Пайпър ПA-32“.

Марана се намира на около 32 километра северозападно от Тусон.
(БТА)

Тагове:

самолет катастрофа Аризона
