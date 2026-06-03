"Зебрите“ камиони на Путин объркват украинските дронове с ИИ

Русия започна да маскира бронираните машини със зеброви шарки, за да обърка украинските дронове, подпомагани от изкуствен интелект, които атакуват нейната логистика.

Изображения, споделени в руски и украински Telegram канали, показват руски камиони КамАЗ, широко използвани от московските сили близо до фронтовата линия за логистика и транспорт на войски, навсякъде изцапани с черно-бели ивици.

Дизайнът в стил зебра е подобен на стратегия от Първата световна война, известна като "заслепяващ камуфлаж“, при която хиляди кораби на съюзническите военноморски сили са боядисани с геометрични черно-бели шарки, за да се изкривят очертанията им и да се усложнят атаките на германските подводници, пише The Telegraph.

Russian forces started painting military vehicles with gray-and-white "zebra" stripes in an attempt to make them harder for Ukrainian AI-assisted drones to identify, according to Russian military Telegram channels. However, even Russian military bloggers and war correspondents… pic.twitter.com/YYXNA4RNJZ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 1, 2026

Линиите затрудняват противниците да преценят скоростта, обхвата и посоката на кораба на голямо разстояние, когато метеорологичните условия не могат да го скрият от погледа.

Техниката обаче излиза от мода с изобретяването на радари, сонари и сателитно проследяване.

Предполага се, че техниката е била възродена век по-късно, за да обърка автоматизираните алгоритми за разпознаване на цели, използвани от дронове с изглед от първо лице (FPV), подпомагани от изкуствен интелект.

По-специално, произведените в САЩ безпилотни летателни апарати Hornet на стойност 4600 долара, които имат обхват до 124 мили и използват полуавтономно насочване, сеят хаос върху руската логистика, разположена в "средния обхват“, описан като между 19 и 112 мили зад фронта.

Дроновете Hornet са обучени с помощта на хиляди часове видеоклипове, показващи руски военни цели, и са оборудвани със сателитната мрежа Starlink, за да устоят на заглушаване и да се свързват с оператори на по-голям обхват. Те се оказаха едно от най-страшните оръжия в арсенала на Киев за среден обхват.

Анализатори заявиха, че на теория е възможно разпознаването на цели, базирано на изкуствен интелект, да бъде объркано, ако външният вид на превозното средство е достатъчно изкривен, за да го направи неидентифицируемо.

Като се има предвид обаче, че човешките оператори често все още участват във вземането на критични решения от полуавтономните дронове, е поставено съмнение върху ефикасността на стратегията.

"Ако един от тези камиони КамАЗ с шарени райета попадне в мерника на украински оператор на дрон, схемата за оцветяване вероятно няма да има голям ефект освен евентуален психологически“, пише Defence Express, украинско издание за анализ на военни технологии.

Операторът може дори да не го забележи, ако дронът използва термовизионна камера.

Неортодоксални методи

Това се присъединява към множество неортодоксални методи, възприети както от руските, така и от украинските войски, за да защитят превозните си средства от вездесъщите дронове камикадзе, които се роят по фронтовата линия.

Те включват броня "танк от глухарче“ – гъвкави метални пръти, подредени като клони, за да предпазват превозните средства от непосредствения радиус на взрива на входящите дронове – „танкове-костенурки“ с гофрирани метални надстройки, подобни на навеси, и танкове, оборудвани с вихрови кабели, за да свалят дронове от небето.

Бързото разширяване на ударите със среден обсег, което се учетвори между февруари и май, е описано като пробивния стратегически успех на Киев тази година, решаващ за възпирането на планираната пролетно-лятна офанзива на Москва.

Точний, групата за мониторинг с отворен код, геолокира 130 удара по руски логистични превозни средства през май. Володимир Зеленски, украинският президент, обяви в понеделник, че Киев вече има способността да порази цялата военна логистика на Москва в окупираните територии.

Във Великобритания тестовите модели на автомобили често се боядисват в стил "зебра“, за да се попречи на конкурентите да анализират нови дизайни, преди автомобилите да бъдат пуснати на пазара.