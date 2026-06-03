Снимка, която доказва, че САЩ са достигнали върховния си абсурд при Тръмп

Снимката е почти прекалено директна, за да се квалифицира като сатира. Заснети с дрон кадри от Вашингтон този уикенд показаха резултатите от последните няколко месеца на "тръмпизма“ - архитектурна смесица от чист, необуздан абсурд.

На преден план е полупостроен осмоъгълник на UFC (Ultimate Fighting Championship), известен като "Нокът“, построен за битка, която отбелязва 250 години Америка и удобно ще се падне и на 80-ия рожден ден на Доналд Тръмп.

В средата са полуразрушените останки от Източното крило на Белия дом, редом с голяма строителна площадка, обграждаща балната зала, която Тръмп реши, че просто трябва да има. Федерален съдия наскоро спря строителството ѝ, но тъй като президентът предсказа "смърт и разрушение“, ако не продължи, можем да предположим, че строителството на балната зала ще се възобнови много скоро.

И разбира се, на заден план, едва видим през развалините, е седалището на американската демокрация: Белият дом.

Излишно е да се споменава, че това е неуловима метафора.

Политиката като забавление

Сцената успява да улови управляващата философия на епохата в един кадър: политиката като забавление, вековните традиции като за еднократна употреба и демокрацията като фонова декорация за по-голям и по-кичозен план. Не е показана 76-метровата "Арка на Тръмп“, която президентът в момента се опитва да одобри като масивен паметник по протежение на The Mall. Това ще стане по-късно, пише The Independent.

Наистина, какъв по-добър начин да се отпразнуват 250 години Америка от това с 90 хиляди зрители на Южната морава, всички събрани, за да гледат как двама мъже се разкъсват на парчета в клетка в името на СВОБОДАТА, докато летят бомби към Иран на няколко хиляди мили разстояние?

Какво е Америка, ако не насилие и липса на милост, клетка с форма на нокът и купол от мълния? И какво е самата Републиканска партия, водена от MAGA, освен красив аналог на Ultimate Fighting Championship, развлекателен спектакъл, основан като "безпрепятствена“ версия на обичайния спорт само с три правила (без изваждане на очи, без хапане и без хващане на риба)?

Празненствата по случай рождения ден на Тръмп са добър начин да се забрави колко високи са цените на бензина и хранителните стоки или Досиетата "Епстий" да останат на заден план.

Но нека американците да не се притесняват - демокрацията все още е там, някъде на заден план. Просто трябва да присвиете очи през развалините и осмоъгълника, за да я видите.