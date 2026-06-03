Защо устойчивите вериги за доставки на минерали започват със стабилни общности

Докато Съединените щати се надпреварват да намалят зависимостта си от Китай за минералите, захранващи изкуствения интелект, отбранителните системи и модерното производство, политиците се сблъскват с твърдата истина: веригите за доставки са стабилни само дотолкова, доколкото са стабилни общностите, които ги поддържат. Устойчивите вериги за доставки на критични минерали не могат да бъдат осигурени само чрез сделки за добив. Членовете на Конгреса от целия политически спектър реагират на тази реалност, като предприемат действия за борба със злоупотребите с минни операции в чужбина и по този начин подкопават предимствата на Китай – основани на принудителен труд и експлоатация – в този сектор. Трябва да направим повече.

В момента Съединените щати са зависими от чуждестранни източници за по-голямата част от своите критични минерали, оставяйки фундаментални компоненти на нашата икономическа и национална сигурност уязвими за враждебни държави. Американската конкурентоспособност изисква ясна и убедителна насока за осигуряване на критични вериги за доставки в бъдеще, а по-рано тази година президентът Доналд Тръмп издаде изпълнителна заповед, насочена към по-силно международно сътрудничество за укрепване на веригите за доставки на минерали в САЩ, пише за TNI Патрик Куирк, старши съветник в Центъра за свобода и просперитет на Атлантическия съвет.

Китай обаче е прекарал години в интегриране в глобалните вериги за доставки на минерали чрез инвестиции в инфраструктура и дългосрочни партньорства и сега има почти монопол върху световния добив и преработка на редкоземни елементи. Ако Съединените щати искат да се конкурират ефективно, те не могат да се фокусират само върху споразуменията за добив. Те трябва също така да се възползват от собствените си сравнителни предимства и да инвестират в стабилни общности, прозрачно управление и човешки капитал. Ефективното използване на чуждестранната помощ за осигуряване на справедливи трудови практики може да служи като стратегически противовес на господството на Китай.

Администрацията на Тръмп преструктурира подхода на Америка към чуждестранната помощ,

като гарантира, че развиващите се страни могат да си помогнат сами, а не да останат зависими от щедростта на американските данъкоплатци.

Капанът на Тукидид предполага, че нациите нямат контрол над действията си и е опроверган от световната история. И все пак страхът от него в народното въображение може да има реално геополитическо въздействие.

Развиващите се страни в Глобалния юг съдържат значителна част от минералните запаси, включително мед, литий, никел и кобалт, и те също така са изправени пред най-големия риск от експлоатация от чуждестранни сили и собствените си елити. Вече видяхме примери за начините, по които сривовете в сигурността и местната нестабилност могат да провалят търговски обещаващи проекти. Сред сделките, обявени наскоро от администрацията на Тръмп, е 1,3 милиарда долара за производство на мед и злато в Пакистан – инвестиция, която сега е изложена на риск поради атаки на въоръжени бунтовници в провинция Белуджистан. Фактори, включително политически вълнения, пропуски в инфраструктурата и слаби здравни системи, показват, че само сделките за добив не могат да гарантират стабилни вериги за доставки.

Веригите за доставки, изградени върху експлоатация, не са устойчиви. Слабата защита на труда и лошият надзор правят децата особено уязвими към злоупотреби в неформалните минни сектори и те трябва да бъдат допълнително обмислени, тъй като добивът на критични минерали се разширява в слаборазвитите страни. Вземете например нарастващото търсене на кобалт, централен компонент на литиево-йонните батерии, които захранват всичко - от смартфони до електрически превозни средства. Докладите за детски труд в занаятчийския добив на кобалт в Демократична република Конго (ДРК) подчертават човешката цена на лошо управляваните вериги за доставки. Децата са принуждавани да извършват опасна работа, включително носене на тежки товари, копаене в нестабилни шахти и работа с токсични минерали без подходящо оборудване. Но негативните последици не спират дотук – децата напускат училище и увековечават цикъла на бедност.

Доказаните частно-публични партньорства в ДРК помогнаха за укрепване на веригата за доставки на кобалт, като същевременно се предприемат мерки срещу детския труд и се инвестира в образование и здравеопазване. Белият дом постъпва разумно, като инвестира средства в ДРК, за да осигури сигурни вериги за доставки и същевременно да намали злоупотребите с деца.

Въвеждането на стабилизиращи сили полага основите, които увеличават вероятността за дългосрочна икономическа възвръщаемост.

На свой ред американските компании, опериращи в страните партньори, трябва да поддържат същите ценности, които поддържат у дома – защита от детски труд и създаване на по-безопасни работни места за жителите на общностите, в които оперират. Компаниите и потребителите също трябва да признаят, че отговорното управление и стабилните демократични институции са основни предпоставки за създаване на благоприятна среда за достъп до критични ресурси и да оказват натиск върху своите избрани представители да приоритизират стъпките, за да държат правителствата отговорни за зачитането на човешките права и политическите свободи.

Ако ще бъдем водещи в технологиите и индустриите, които ще движат следващия век, трябва да инвестираме в отговорно демократично управление, капацитет на работната сила и стабилност на общността, които правят дългосрочните партньорства в областта на минералите жизнеспособни. Можем да създадем рамка за инициативи за отговорно снабдяване, като интегрираме защитата на детето и силните трудови стандарти в споразуменията за минерали, разширим публично-частните инвестиционни партньорства и намалим риска от инвестициите в частния сектор на САЩ.

Конкуренцията за критични минерали ще оформи следващото поколение икономическо и технологично лидерство. Съединените щати имат възможност да се разграничат от китайския модел, който поставя добив на първо място, като изградят партньорства, основани на прозрачност, развитие на работната сила, подкрепа за политически свободи и отговорно снабдяване. Американската стратегия за минерали ще успее не само заради това, което добиваме, но и заради това, което помагаме да се изгради.