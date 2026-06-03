Ремонти на две места на магистрала "Тракия"

Ограничения в движението по два участъка на магистрала "Тракия" в Ямболска област влизат в сила от днес, информират от пътното управление в Ямбол.

Временната организация на движение е от 8 часа днес и е в сила за отсечките между 274 и 275 километър, както и между 284 и 285 километър в посока София. Движението ще се пренасочва в платното за Бургас, уточни директорът на областното пътно управление в Ямбол Галин Костов, съобщи БНР.

"Движението по магистралата си остава двупосочно, като има преминаване от едното платно в другото", посочи директорът.

Костов обясни защо се налагат ограниченията. "Смяната на вентилационни фуги на две съоръжения - едното е на пътния възел Ямбол - Сливен, а другото е на нагледа на жп линията до село Завой", каза директорът.

Временната организация ще продължи до 20 юни.