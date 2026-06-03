Дубайската Ривиера е превърната в град-призрак, но умни предприемачи инвестират

Години наред Дубай беше убежище в Персийския залив, където амбициозни новобогаташи можеха да избягат, за да се насладят на инфинити басейни, брънчове с шампанско и вкуса на луксозния живот.

За място, което е изградило репутацията си на по-богато и по-бляскаво от всяко друго кътче на планетата, може би няма по-голямо неудобство от това да бъдеш обвинен, че изглежда... евтино.

И все пак това е неловкото обвинение, което сега виси над големия шоурум на излишествата в Обединените арабски емирства, след като войната в Иран проби дупка в репутацията му за задължително посещение.

Докато редица британци емигранти и други дългосрочни жители се завърнаха в безмитната земя, популярните забележителности, хотели и ресторанти не успяха да си възвърнат огромния международен трафик, който някога е превръщал пясъчните пътеки в улици, павирани със злато.

На луксозния плаж J1 в Ла Мер, обявен за отговор на Дубай на Кан и Сен Тропе, признаците на борба са трудни за пропускане.

Дубай - бляскавото убежище на Персийския залив

Преди иранските ракети и дронове да започнат да бомбардират ОАЕ в края на февруари, ивицата от луксозни ресторанти и лъскави плажни клубове беше ежедневно сред богатите и известните в емирството.

Влизането в най-модерните заведения на така наречената "Дубайска Ривиера“ беше невъзможно без резервации, направени седмици, понякога дори месеци предварително.

Дубай беше бляскавото убежище в Персийския залив, където инфлуенсърите можеха да избягат от сивото ежедневие, скуката и да се насладят на луксозния живот.

Сега популярните забележителности, хотели и ресторанти не успяха да си възвърнат огромния международен трафик, който някога превръщаше пясъчните пътеки в улици, павирани със злато.

Днес обаче някои от същите тези места предлагат безплатен вход, големи отстъпки и безплатни маси. "В района J1 на Ла Мер всички плажни клубове и заведения имат специални оферти, безплатен вход за дами и напълно осребряеми входни такси за мъже", споделя инфлуенсър.

Плажът J1 е дом на най-скъпия рибен ресторант в Дубай, Сахалин, където дори най-богатите и влиятелни посетители трябва да резервират седмици предварително, за да избегнат разочарование.

Тук се сервират най-изисканите омари, раци и ракообразни, а прясна риба се предлага във всякакви форми.

Сега обаче войната с Иран остави Сахалин празен. Терасата е пуста, богато украсените чадъри се веят безсмислено на бриза, но плувци в морето няма.

"Когато войната започна, беше много плашещо. Много градове бяха засегнати много по-тежко от Дубай, но никой не очакваше да има ракети, които ще падат тук – дори и да са само няколко", споделя турист и добавя: "Бомбардировките бяха ужасяващи. Можеше да се видят ракетите, идващи от морето през нощта, и да се чуят експлозиите".

"Никой не очакваше това в Дубай. Всички го смятахме за Европа. Сега, за съжаление, ни напомниха, че е Близкия изток", споделят останалите туристи.

Швейцария на Близкия изток

Внимателно изграденият образ на Дубай като Швейцария на Близкия изток беше разбит от стратегическите атаки на Иран, незабавен отговор на нападенията срещу Техеран от САЩ и Израел и двамата съюзници на ОАЕ.

Десетки ирански дронове бяха изпратени през тесния воден път на Персийския залив, за да разрушат обещанията на Вашингтон за сигурност на държавите от Персийския залив. Няколко от тях преминаха през скъпия защитен щит на ОАЕ.

Хотели с небостъргачи със стъклени фасади бяха подпалени, поне един жилищен блок в работническия квартал Ал Сатва беше разрушен, а някои обекти на леката промишленост бяха оставени в руини.

Кризата в Персийския залив засегна и най-ценния актив на Дубай: доверието.

Около 2800 ирански ракети и дрона бяха изстреляни към по-широката територия на ОАЕ през последните три месеца, насочени към летища и граждански райони, като хотели и жилищни сгради.

Американските финансови анализатори Moody's предупредиха, че заетостта на хотелите в Дубай може да спадне до рекордно ниските 10% до юли, след като през февруари беше 84,7%. "Това представлява ефективно спиране на големи части от сектора на хотелиерството“, беше сурово заключение на агенцията.

Някои от най-големите имена в луксозния хотелски бранш в Дубай затварят стаи или тихо затварят за ремонти на фона на сриващите се резервации. Списъкът включва Burj Al Arab, известния хотел Armani Dubai и St Regis on the Palm.

В известния Atlantis The Royal на Palm Jumeirah атмосферата по време на посещението днес беше поразително приглушена.

Звуците на седефените фонтани заглушиха разговорите на малкото гости, които се регистрираха. Барът за коктейли и кафе, с бяло пиано в цвят слонова кост, беше практически пуст. Само две маси бяха заети, едната от две намръщени и отегчени жени. Недоработени сервитьори се нахвърляха върху всеки, който минаваше покрай тях.

Въпреки че градът се опитва да влезе в обичайния си ритъм, въздействието на войната е оставило обикновените жители под напрежение. Със затварянето на Ормузкия проток цените на горивата и храните скочиха рязко. Златният сук, най-старият пазар в щата и една от най-популярните туристически дестинации, се нуждае от търговия.

Цените на бензина например за "скромен Fiat Uno" са скочили от 90 дирхама (18,29 паунда) до 140 дирхама (28,45 паунда), за да се напълни резервоарът. Яйцата, бананите и бутилираната вода скочиха рязко в цената – водата с цели 30%.

Задръстванията все още затрудняват шестлентовите магистрали на града в пиковите часове, но в други часове на деня шофьорите преминават лесно.

Луксозни имоти на намалени цени

Кризата обаче отвори възможности за най-богатите. Британският агент по недвижими имоти Дейвид разкри, че заможни инвеститори вече се нахвърлят, за да грабнат луксозни имоти на намалени цени, като цените са паднали с до 15%.

Според проучване на Световния съвет за пътувания и туризъм, конфликтът се оценява на най-малко 600 милиона долара на ден за международни туристи.

Правителството на Дубай се намеси с мерки за облекчаване на ситуацията на стойност 1 милиард дирхами за хотели и туристически оператори. Но подкрепата за бизнеса не означава непременно сигурност за работниците. В много хотели голяма част от персонала, често от Индийския субконтинент, е пуснат в неопределен неплатен отпуск. Нежелаейки да загубят работата си и неспособни да си позволят самолетния билет за дома, много от тях са ефективно в капан.

The Dubai Chronicle, местен уебсайт за начин на живот, публикува предизвикателен отговор на песимистичните оценки на агенции като Moody's, настоявайки, че нищо от гореспоменатото не се случва.

"Бутиците са отворени. Кафенетата са пълни.“ Хората плащат по 30 дирхама и повече за специално кафе, без да се замислят", акцентира уебсайтът.

Но зад лукса и блясъка, суровата истина дебне и сякаш притиска примката си - за да живееш в Дубай, ти трябват пари.