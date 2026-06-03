Заради "лудия свят" на Тръмп: Норвегия обмисля присъединяване към ЕС

"Лудият свят", оформен от президента на САЩ Доналд Тръмп и Китай, кара Норвегия да преоцени отношенията си с ЕС след два неуспешни опита за присъединяване към блока, пишат от Financial Times.

Най-големият производител на петрол и газ на континента е част от единния пазар на ЕС, но остава извън блока, след като гласува с "Не" за присъединяването през 70-те и 90-те години на миналия век.

Норвежците се противопоставиха на членството поради схващането, че риболовната индустрия на страната ще бъде в неравностойно положение, ако се управлява от Брюксел. Рибата и морските дарове са най-големият износен сектор на Норвегия след изкопаемите горива.

"Казахме "не" през 1972 г. заради рибата и отново през 1994 г., всичко беше свързано с рибата. Рибата и селското стопанство", каза пред FT външният министър Еспен Барт Ейде.

Въпросът стана толкова противоречив, че "разруши браковете и семействата", оставяйки норвежците с "посттравматично стресово разстройство", разкри той.

Дипломати от ЕС смятат, че президентът на САЩ е причинил шока, необходим на Норвегия, за да осъзнае ползите от членството - от търговията до сигурността и отбраната.

Ейде призна, че "благоприятният свят", който съществуваше по време на двата референдума за присъединяване, е бил заменен от "луд свят", което принуждава Осло да преразгледа отношенията си с блока.

"Когато се присъединихме към Европейското икономическо пространство, ние се присъединихме към новата тенденция, която беше единният пазар", каза Ейде. "30 години по-късно този доброжелателен свят го няма и трябва да бъдем честни за факта, че сме в по-трудна ситуация. Частите от ЕС, към които решихме да не се присъединяваме, стават все по-важни."

Тарифните войни със САЩ подчертаха неудобното положение на Норвегия, тъй като страната е част от единния пазар, но няма думата в търговските преговори с Вашингтон, които се водят от Европейската комисия.

Ейде, който преди това беше министър на климата на Норвегия, каза, че норвежците трябва да признаят колко много се е променила Европа от 1994 г. насам.

"Този ​​луд свят отвън, с това, което се случва между Китай и САЩ, принуждава ЕС да прибягва до инструменти от набор от инструменти, които не бяха толкова активни", каза той, визирайки търговската политика и митническия съюз. "Точно инструментите, към които решихме да не се присъединяваме."

Норвегия е член на НАТО, но стремежът на Тръмп да утвърди контрол над Гренландия - полуавтономна територия на съюзника в НАТО Дания - породи опасения в Осло относно гаранциите за сигурност на САЩ, които са в основата на отбраната на континента от Втората световна война насам.

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Засиленият фокус на ЕС върху отбраната и сигурността след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна направи блока по-привлекателен не само за Норвегия, но и за други членове на единния пазар и НАТО, като Исландия. Северноатлантическият остров, който Тръмп многократно бърка с Гренландия, ще проведе референдум през август дали да възобнови преговорите за членство.

ЕС предположи, че Исландия може да се възползва от дерогация по отношение на политиката в областта на рибарството в опит да насърчи новите членове да се присъединят.

Ейде каза, че всяко споразумение, благоприятно за Рейкявик, ще бъде следено отблизо в Норвегия.

"Що се отнася до Исландия, това е важно за нас... Трябва да следим това отблизо. Наблюдаваме промяна в риболовната индустрия, която разглежда какво ще се случи, ако на Исландия бъде позволен благоприятен резултат по отношение на риболова", каза той. "Това би могло да повлияе на настроението."

Йонас Гар Стьоре, министър-председателят на Норвегия, заяви пред чуждестранни репортери в Осло, че ако Исландия се присъедини към ЕС, това "ще направи впечатление в Норвегия", въпреки че добави, че присъединяването на Швеция и Финландия през 1994 г. не е повлияло на норвежците.

"Това не се решава от държави извън Норвегия", подчерта той.

Докато видни фигури като Стьоре и Ейде искат Норвегия да се присъедини към ЕС, Лейбъристката партия не иска да призовава за друг референдум в близко бъдеще, тъй като проучванията на общественото мнение показват, че мнозинството от избирателите все още биха отхвърлили присъединяването към блока.

"Богатството на Норвегия от петрол и газ е оформило чувството за независимост на много хора", подчерта Ейде. "Има възприятие за икономическа независимост, което допринася за чувството за власт. Ако утре има референдум, ще гласувам с "да"... но това не означава, че сега е подходящият момент да се свика референдум".

Засега, отбеляза той, е необходимо "да бъдем честни за недостатъците на настоящата ни структура".