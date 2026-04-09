Изборите в Унгария, които плашат Владимир Путин

Ще преживее ли Владимир Путин най-лошия си политически кошмар в Европа в неделя, 12 април? След 16 години на власт и добри дипломатически отношения с Москва, Виктор Орбан рискува да загуби унгарските парламентарни избори. Неговият съперник, Петер Мадяр, е значително напред в социологическите проучвания.

Изглежда, че руските власти са положили големи усилия, за да се опитат да фаворизират своето протеже.

"Тази кампания представлява голяма ескалация по отношение на електоралната намеса и доказателствата за руска намеса стават все по-точни", твърди Едит Згут-Пшибилска, специалист по Унгария в Института по философия и социология на Полската академия на науките и асоцииран изследовател в Института за демокрация към Централноевропейския университет.

Фалшива атака, "специалисти" на ГРУ и преводач на Путин

Тези обвинения кулминираха в разкритията на 21 март за руски заговор за организиране на фалшив опит за покушение срещу Виктор Орбан. Тази операция, наречена "повратна точка" от руските разузнавателни служби, е имала за цел да "премести електоралния дебат в по-емоционална, отколкото рационална плоскост", уж в полза на кандидатурата на настоящия премиер, обясни Washington Post, който твърди, че е видял руски документ, в който подробно се описва планът.

Това не е всичко. Москва е обвинена и в изпращането на екип от "специалисти" по избори - свързани с ГРУ, т.е. военното разузнаване - в Будапеща, за да наблюдават отблизо операциите по намеса.

Назначаването на Дария Боярская, бившата преводачка на Владимир Путин, за ръководител на екипа за наблюдение на изборите на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), е критикувано от много унгарски парламентаристи от опозицията. Около петдесет от тях призоваха Боярская да бъде отстранена от поста си в един от основните международни органи, натоварени със задачата да наблюдават целостта на гласуването в Унгария.

На това ниво "това вече не е просто намеса, а електорален сговор между Виктор Орбан и Русия", обобщава Антон Шеховцов, директор на Центъра за демократична почтеност в Австрия и експерт по отношенията между Русия и крайнодесните партии в Европа.

Руските агенти правят всичко, за да "ремобилизират електората на Виктор Орбан, като играят със страховете им от въвличане във война срещу Русия, да разубедят нерешителните избиратели да гласуват за опозицията и да представят залозите на този вот като избор между "мир и стабилност" с Фидес на Виктор Орбан на власт и "хаос и война", ако Тиса, партията на Петер Маджар, спечели", обяснява Едит Згут-Пшибилска.

Виктор Орбан - "главният разрушител в Европа" на Путин

Това разполагане на ресурси от Русия изглежда не е било особено ефективно досега. Петер Маджар, бивш член на "Фидес", който се застъпва за по-проевропейска политика, има преднина от приблизително 10 пункта в анкетите.

Ако тези усилия се провалят, това ще бъде загуба за Москва, отбелязва Антон Шеховцов. Виктор Орбан представлява най-добрия европейски приятел на Владимир Путин и най-надеждния му партньор в защитата на руските интереси в ЕС, подчертава Майкъл Туми, специалист по популизъм в Централна Европа в Университета в Глазгоу.

Руското правителство няма желание да "загуби троянския си кон в Брюксел", добавя Едит Згут-Пшибилска.

За Русия Виктор Орбан представлява и "главния разрушител в Европа", твърди Антон Шеховцов. Унгарският премиер не е там просто за да се застъпва за отмяна на санкциите срещу Москва или да налага вето върху финансовата подкрепа за Украйна. Той "систематично хвърля гаечен ключ в работата на ЕС" - и не само по въпроси, свързани с Русия - което играе в ръцете на Владимир Путин, като подкопава сплотеността на Съюза, подчертава Майкъл Туми.

Поражението на Виктор Орбан обаче не би било "пълна катастрофа за Русия", смята този експерт. Първо, защото унгарският премиер вече не е единственият, на когото Москва може да разчита.

"Словакия на Роберт Фицо несъмнено ще се опита на свой ред да подкопае проукраинската и проевропейската политика", твърди Антон Шеховцов.

Владимир Путин има и други коне, на които може да заложи за бъдещето, посочват интервюираните експерти. В Германия силно популистката Алтернатива за Германия (АзГ) "представлява една от най-проруските крайнодесни партии в Европа", казва Антон Шеховцов. АзГ може все още да не е на власт, но се радва на електорален импулс в Германия.

Какво пространство за маневриране ще има, ако Петер Мадяр спечели?

С Виктор Орбан Русия може да бъде почти 100% сигурна в унгарската подкрепа. Това е по-малко ясно в други случаи.

"Роберт Фицо има по-малко свобода в решенията си, защото страната му, Словакия, е част от еврозоната", за разлика от Унгария, посочва Едит Згут-Пшибилска.

А в Германия АзГ вероятно няма да може да управлява всичко, ако спечели изборите. Проруските ѝ наклонности неизбежно биха били ограничени от коалиционния ѝ партньор.

Спасението на Русия обаче може да дойде и от Унгария... дори ако Петер Маджар спечели. Този бивш член на "Фидес" обеща да поеме по-русоскептичен обрат и "не може да е по-лошо от Виктор Орбан, но не бива да очакваме внезапен разрив" и с Москва, смята Майкъл Туми.

Съперникът на оттеглящия се премиер "твърдеше, че зависимостта от руски енергийни източници няма да приключи преди 2035 г., докато ЕС иска държавите членки да постигнат това до 2027 г.", посочва Едит Згут-Пшибилска. С други думи, Петер Маджар е готов на компромис с Москва в името на енергийните нужди на страната си.

Разбира се, Европа "не очаква Унгария да прекъсне всички връзки с Русия за една нощ, а само да се държи по-отговорно на европейско ниво", обяснява Антон Шеховцов.

По-специално, ЕС се надява, че евентуалният наследник на Виктор Орбан ще се придържа към европейската позиция по отношение на войната в Украйна. Проблемът е, че Петер Мадяр няма да може толкова лесно да обърне страницата с ерата на Орбан в Унгария.

Унгарският премиер е направил всичко, за да гарантира, че неговите хора и медии ще го надживеят. Ако Петер Мадяр спечели в неделя и "се опита да играе по-отговорна роля на европейско ниво, той ще се изправи пред огромен натиск у дома, както от руската пропаганда, така и от хората на Виктор Орбан, които остават на ключови позиции", посочва Антон Шеховцов. Според интервюираните експерти, най-добрият начин Унгария да се дистанцира от Русия възможно най-бързо е партията "Тиса" да си осигури комфортно мнозинство в неделя, като по този начин избегне допълнителната тежест от формирането на правителство.