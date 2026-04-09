IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 98

Марс преминава в Овен на 9 април, как ще се развият събитията?

Внимаваме със споровете

09.04.2026 | 17:45 ч.
Снимка: istock

На 9 април, Марс, планетата на страстта, огъня, преминава в знака на зодия Овен, на който е управляваща планета и ще остане там до 18 май 2026 година. Навлизането на Марс в Овен подхранва прилив на енергия, жизненост и желание да се случат нещата. Тази комбинация от енергии ни вдъхновява да поемаме рискове, да се движим в посока на желанията си и да предприемаме действия, въпреки че все още не сме измислили всичко.

Това е прекрасен период да започнем нещо, за което мислим от дълго време, учейки се от преживяванията си, от пробите и грешките. Движението на Марс през огнения зодиакален знак ни напомня, че е време да усъвършенстваме лидерските си умения, да излезем от зоната си на комфорт и да задълбочим доверието в себе си.

Време е да обновим връзката си със силата си, да гравитираме към това, което ни зарежда с енергия и ни кара да се чувстваме живи.

Марс в Овен е период на голяма увереност, повишен стремеж и мощни начала

Транзитът е извънредно подходящ за инициации и активност! Ако има нещо, което сте се колебали да започнете, Марс в Овен ще ви помогне най-накрая да задвижите нещата. Марс е планетата на действието и когато е в Овен, той е на „върха на света“. Той е силен, независим и дори свиреп. Няма нищо, абсолютно нищо, което да му попречи, независимо какво иска да постигне. Марс в Овен винаги триумфира.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

зодия Овен Марс зодии
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem