Клуни обвини Тръмп във военно престъпление, Белият дом му отговори

Дългогодишната словесна война между Джордж Клуни и Белия дом се разпали отново, след като носителят на "Оскар“ актьор разкритикува заплахата на Доналд Тръмп към Иран, че "цяла цивилизация ще умре тази вечер“.

В сряда, в реч пред 3000 ученици от гимназията в Кунео, Италия, Клуни заяви, че президентът на САЩ е извършил военно престъпление със заплахата си.

"Някои казват, че Доналд Тръмп е добре“, каза 64-годишният актьор пред учениците на събитие, организирано от Фондация "Клуни за справедливост“ и добави: "Но ако някой каже, че иска да сложи край на цивилизация, това е военно престъпление. Все още можете да подкрепяте консервативната гледна точка, но трябва да има граница на благоприличие и не трябва да я прекрачваме".

"Единственият човек, който извършва военни престъпления, е Джордж Клуни заради ужасните му филми и ужасните му актьорски умения", каза в отговори директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг.

"Семейства губят своите близки. Децата са изпепелени. Световната икономика е на острието на ножа. Това е време за оживени дебати на най-високо ниво. Не за инфантилни обиди. Ще започна аз. Военно престъпление се твърди „когато има намерение за физическо унищожение на нация“, както е определено в Конвенцията за геноцид и Римския статут. Каква е защитата на администрацията? [освен че ме нарича неуспешен актьор, с което с радост съм съгласен, след като участвах в "Батман“ и "Робин“?]“, каза в речта си Клуни.

Клуни е поддръжник на Демоктатическата партия

Клуни, дългогодишен поддръжник и дарител на Демократическата партия, е откровен за политическите си идеи от десетилетия, често представяйки откровеността си като морална отговорност, породена от отглеждането му от баща журналист и брака му с адвокатката по правата на човека Амал Клуни. През 2025 г. той попадна в заглавията, когато написа статия в NYT, в която призова тогавашния президент Джо Байдън да се оттегли от президентската надпревара.

Въпреки разликата в политическите им отношения, Клуни говори за това, че е бил в добри отношения с Тръмп преди президентството му, казвайки пред Variety миналата година: "Познавам го много добре. Той ми звънеше често и веднъж се опита да ми помогне да вляза в болница. Виждах го по клубове и ресторанти. Той е голям глупак. Е, беше. Всичко това се промени.“

Тръмп, който не е известен с това, че е дебелокож, често реагира на критики, идващи от Холивуд, свят, в който се опитваше да влезе чрез епизодични участия и риалити телевизия. През годините той е особено отзивчив към критиките от Клуни, наричайки го "второкласна филмова звезда“, "третокласен актьор“, "фалшив филмов актьор“, който "никога не се е доближил до това да направи страхотен филм“ и "подозрителен човек“.

През януари Тръмп критикува решението на Франция да предостави на актьора и семейството му френско гражданство, наричайки семейство Клуни "двама от най-лошите политически прогнозисти на всички времена“.

"Клуни получи повече публичност за политиката, отколкото за своите много малко и напълно посредствени филми“, добави Тръмп. "Той изобщо не беше филмова звезда, той беше просто обикновен човек, който постоянно се оплакваше от здравия разум в политиката.“

В отговор и позовавайки се на междинните избори в САЩ на 3 ноември, Клуни каза пред Hollywood Reporter: "Напълно съм съгласен с настоящия президент. Трябва да направим Америка отново велика. Ще започнем през ноември".