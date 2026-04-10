Финландия подсилва армията си с допълнителни 112 гаубици K9

Финландия става третата страна членка на НАТО, която експлоатира над 200 единици K9, присъединявайки се към Турция и Полша, след като за първи път закупи платформата през 2017 г.

Южнокорейската Hanwha Aerospace подписа последващ договор с финландското Министерство на отбраната за 112 допълнителни самоходни гаубици K9, в сделка на стойност приблизително 546 милиона евро (637 милиона долара). Церемонията по подписването се проведе в Камарата на съседите в Хелзинки, на която присъстваха президентът и главен изпълнителен директор на Hanwha Aerospace Дже-ил Сон и Оли Рууту, генерален директор на политиката по ресурсите и директор на националните въоръжения във финландското Министерство на отбраната, пише Defence Blog.

Договорът обхваща 112 единици K9, заедно със съответните резервни части, като доставките до финландската армия са планирани да започнат през 2028 г. Споразумението увеличава общия флот от K9 на Финландия над 200 единици, което я прави третата държава членка на НАТО, която експлоатира платформата в такъв мащаб - след Турция и Полша. Финландия за първи път закупи K9 през март 2017 г. с първоначална поръчка от 48 единици и е направила множество последващи поръчки през годините оттогава.

Тъй като финландската армия експлоатира K9 като основна артилерийска платформа от близо десетилетие, входящите единици не се нуждаят от нова инфраструктура за поемане. Мрежите за поддръжка са създадени, екипажите са обучени, а логистичната верига вече е оптимизирана за платформата. 112-те нови гаубици ще се впишат директно в съществуващата структура на силите, разширявайки оперативния капацитет без преходните разходи и забавянията, обикновено свързани с въвеждането на нова оръжейна система.

Джае-ил Сон, президент и главен изпълнителен директор на Hanwha Aerospace, определи повторния договор като израз на стратегическо доверие:

„Финландия, като съюзник в НАТО, отново избра Hanwha Aerospace – решение, което показва, че сме доверен партньор в укрепването на отбранителните способности на Европа“, каза той при подписването. „Ще продължим да укрепваме партньорствата си със съюзниците от НАТО, включително в целия скандинавски регион.“

K9 е самоходна гаубица с калибър 155 мм/52, способна да води точен и бърз огън на разстояния над 40 километра.

Напълно верижна и бронирана, платформата превозва екипажа и боеприпасите си в защитен корпус, което ѝ позволява да действа в оспорвани условия, където теглената артилерия би била твърде уязвима за ефективно разгръщане. Бордовите ѝ системи за управление на огъня позволяват бързо привличане и поразяване на целта, докато дължината на цевта с калибър 52 – по-дълга от много сравними системи – удължава обхвата и увеличава енергията, доставяна върху целта. Hanwha Aerospace описва K9 като световен лидер на пазара в своя клас, с регистрирани доставки в десет страни на четири континента, включително шест държави-членки на НАТО: Турция, Полша, Норвегия, Финландия, Естония и Румъния.

Оперативната среда на Финландия поставя специфични изисквания към артилерийското оборудване. Теренът на страната съчетава гъста гора, замръзнали езера и зимни условия с температури под нулата за продължителни периоди от годината - условия, които исторически са натоварвали механичните системи, които не са проектирани с мисъл за северноевропейските зими. Годините операции на финландската армия с K9 са демонстрирали надеждността на платформата в тези условия, фактор, който има значителна тежест в изчисленията за обществените поръчки на Хелзинки. Всеки последващ договор, който Финландия е сключила, отразява не само бюджетно решение, но и оперативно одобрение, основано на демонстрирани полеви характеристики.

Покупката се вписва идеално в по-широк модел на ускоряване на инвестициите в артилерия от страна на държавите-членки на НАТО след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. Конфликтът засили централната роля на далекобойния артилерийски огън с голям обем в мащабните сухопътни войни, което накара множество европейски правителства да разширят запасите си и да увеличат броя на самоходните системи в експлоатация. Финландия, която споделя приблизително 1340-километрова сухопътна граница с Русия и официално се присъедини към НАТО през април 2023 г., предприе особено спешни действия за засилване на конвенционалната си възпираща позиция. Артилерийският капацитет е близо до върха на този дневен ред.

Нарастващото присъствие на Hanwha Aerospace сред съюзниците от НАТО се разшири далеч отвъд доставките на оборудване. Компанията се стреми към дългосрочно сътрудничество в областта на поддръжката и партньорства за развитие на капацитета с държави клиенти, като се вгражда в екосистемите на отбранителната промишленост на няколко европейски държави.

Решението на Финландия да се върне към Hanwha Aerospace за трети път - и да го направи на стойност над половин милиард евро - отразява вида натрупано институционално доверие, което изпълнителите в областта на отбраната търсят, но рядко постигат толкова бързо след първата продажба. От самото начало през 2017 г. Hanwha Aerospace се позиционира като основен артилерийски партньор за един от най-стратегически значимите членове на северния фланг на НАТО, в момент, когато този фланг рядко е привличал повече внимание от страна на плановиците на алианса.

Доставките по новия договор ще започнат от 2028 г., което ще добави допълнително устойчиво търсене на производство към производствената линия K9 на Hanwha Aerospace в момент, когато европейските изисквания за артилерия не показват признаци на облекчаване.