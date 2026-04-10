Тръмп обяви най-мощното рестартиране в света

Тръмп направи изявлението преди преговорите между Вашингтон и Техеран в Исламабад

10.04.2026 | 17:30 ч. 17
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Преди преговорите между Вашингтон и Техеран в Исламабад, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви най-мощното рестартиране в света.

„Най-мощното рестартиране в света!“, написа американският лидер в социалната мрежа Truth Social, без да предоставя подробности.

Иранската делегация ще бъде водена от председателя на Меджлиса Мохамад Багер Галибаф , а американската делегация ще бъде водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс , който се присъедини към преговорния процес в „съдбоносната нощ“ след ултиматума на Тръмп.

Свързани статии

Джей Ди Ванс заяви, че очаква с нетърпение преговорите с иранската делегация в Исламабад. Той заяви, че Тръмп е предоставил ясни насоки за разговорите с Иран. Точно преди да замине за Пакистан, вицепрезидентът отбеляза, че Вашингтон е готов да протегне ръка на Техеран, ако види добросъвестен подход към преговорите.

