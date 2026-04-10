Подводен шпионаж: как „хидронавтите“ на Путин са действали край Великобритания

Опитите на Русия да наблюдава и проникне в британските подводни кабели датират още от времето на Студената война. Последният случай, разкрит в четвъртък, включваше две подводници, които се движеха в британски териториални води, превозвайки специализирани водолази, известни като „хидронавти“.

Отрядите от хидронавти, принадлежащи към „Гуги“ – руската дирекция за дълбоководни изследвания, бяха част от сложен план за атака срещу кабелите за данни и електроенергия във водите на Великобритания през изминалия месец, пише The ​​Telegraph.

Въпреки че водолазите-хидронавти понякога могат да бъдат изпращани извън подводницата, те не са в състояние да работят на дъното на Северно море.

Вместо това бяха изпратени две малки подводници на „Гуги“ с изтеглящи се рамена, които позволяват на хидронавтите да манипулират кабелите, докато голяма бойна подводница беше използвана като примамка. Флотилията от три подводници използваше техники, усъвършенствани още през съветската епоха. Експертите предполагат, че те са картирали местоположението на кабелите и са се опитали да ги повредят, за да откраднат данни.

„На Путин казвам следното: виждаме ви, виждаме вашата активност над нашата подводна инфраструктура. Трябва да знаете, че всеки опит да я повредите няма да бъде толериран и ще има сериозни последици”, каза министърът на отбраната Джон Хийли.

Кралският флот и Кралските военновъздушни сили бяха разположени, за да отблъснат заплахата,

използвайки защитни съоръжения, включително сонобуи, за да проследяват руските кораби.

Сонобуите са устройства с размерите на кофа за боклук, които излъчват сонарни сигнали. Чрез пускане на няколко сонобуя в морето, местоположението на подводниците може да бъде точно определено.

Предимството на системата Taps е, че с микрофоните на разстояние от кораба, те улавят по-малко фонов шум от двигателите му.

Хеликоптерите Merlin също бяха разположени заедно с танкера за поддръжка Tidespring на RFA и самолета P8 на RAF. Merlin са оборудвани с потапящ се сонар - набор от хидрофони на кабел, който се спуска в морето. Той може да се изтегли обратно с лебедка и веднага да се използва повторно, за разлика от сонобуите, които се пускат и изхвърлят.

Проф. Алън Удуърд от Университета в Съри, който започва кариерата си с проследяване на съветски военноморски кораби, обясни какво вероятно ще правят руснаците.

„Това, което ще правят, е просто да картографират къде се намират всички те, и това са кабелите, тръбопроводите и всички подобни неща, защото очевидно има много кабели за данни – особено интернет кабели – които преминават през Северно море между САЩ, Франция и Ниските земи“, каза той. „Вероятно е „Гуги” да е използвал подводницата Лошарик, за да изследва британските кабели, каза проф. Удуърд. „С водоизместимост по-малко от 1000 тона, 70-метровата лодка обикновено се носи под подводница-майка.”

Проф. Удуърд каза, че е вероятно хидронавтите да са практикували да режат кабели, както и да ги картографират.

"Освен че картографират подводните местоположения на кабелите, Лошарик и други подводници „Гуги” вероятно носят оборудване за наблюдение", добави проф. Удуърд.

Това може да включва устройства за кражба на информацията, пренасяна от подводните кабели, включително кабелни снаждания за запис на данни.

ВМС на САЩ използваха тази технология върху кабел, свързващ две военноморски бази в Източна Русия по време на Студената война. С тегло от няколко тона, тя въпреки това оставаше незабелязана в продължение на години, въпреки че американски подводници посещаваха, за да сменят лентите на всеки няколко метра.

Подводните кабели са уязвими и от неоткриваеми устройства, които се намират върху тях и използват сензори, за да четат данните им.

Устройствата могат да огъват оптични кабели и да улавят информация, докато тя „изтича“ отстрани.

Великобритания разчита на подводни кабели, въпреки че техните уязвимости бяха разкрити през последните години.

Д-р Сидхарт Каушал, старши сътрудник в Кралския институт за обединени служби, каза пред The ​​Telegraph, че за да засегне телекомуникационните кабелни мрежи на Обединеното кралство като цяло, „противникът би трябвало да извършва саботаж на постоянна основа по начин, който не би могъл да бъде отричан“.