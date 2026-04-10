Индия ускорява покупките на руски петрол въпреки глобалния натиск

Индийските рафинерии купуват руски суров петрол на сегашните цени и очакват да продължат да го правят до края на годината поради недостига на доставки от Близкия изток. Ръководители на водещи рафинерии очакват удължаване на американското изключение, позволяващо закупуването на руски петрол, но заявяват, че покупките ще продължат дори и без него поради ограничените възможности за снабдяване, съобщава Bloomberg.

Индийските рафинерии са харчили много за руски суров петрол през последните два месеца и очакват да продължат да купуват на сегашните високи цени до края на годината, тъй като страната се справя с кризата в доставките от Близкия изток и заплахата от санкции от САЩ започва да отшумява.

Ръководители на водещи рафинерии заявиха, че очакват изключението от САЩ, позволяващо закупуването на руски петрол, да бъде удължено,

преди да изтече в следващите дни. Но е малко вероятно покупките да спаднат дори и без това, предвид липсата на алтернативи за доставки, добавиха те. Те помолиха да не бъдат назовани, тъй като въпросът е деликатен.

„Нашият приоритет е да набавим енергията, необходима за задоволяване на вътрешното ни търсене“, заяви Суджата Шарма, съсекретар в министерството на петрола, когато беше попитана колко важни са изключенията от САЩ за решението на Индия да внася руски петрол.

Според данни на аналитичната компания Kpler, през март вносът от Русия е възлизал средно на 1,98 милиона барела дневно – най-високото ниво от юни 2023 г. насам. През април тази цифра е спаднала до средно 1,57 милиона барела дневно – но това се дължи главно на факта, че рафинерията на Nayara Energy с капацитет 400 000 барела дневно, която работи предимно с руски суров нефт, е спряла работа за техническо обслужване. Очаква се обемите да се възстановят от следващия месец, заявиха мениджърите.

Третият по големина вносител на петрол в света премина от това, че взимал само малка част от суровия си петрол от Русия, до превръщането му в най-големия купувач по море след нахлуването в Украйна през 2022 г., тъй като Индия се възползва от цените, които бяха силно намалени, тъй като други се отдръпнаха. Всичко това се промени миналата година, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп започна да оказва натиск върху Индия да спре, въвеждайки наказателни тарифи и накрая санкционирайки двамата най-големи производители на Москва.

Ударите на САЩ и Израел срещу Иран и последвалото затваряне на Ормузкия проток отново промениха това сметкване за всички страни. Вашингтон е нетърпелив да намали цените на петрола, докато Индия бърза да осигури доставките. Първото освобождаване, позволяващо покупките на руски петрол, беше издадено в началото на март и то вече беше разширено и удължено.