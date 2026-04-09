Войната в Иран бе тест, който някои европейски съюзници не издържаха

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призна, че войната в Иран е поставила съюза на сериозно изпитание – и част от държавите в алианса не са се справили. Изказването му идва на фона на нарастващо напрежение между САЩ и европейските партньори, след като Вашингтон разкритикува липсата на реално участие от тяхна страна в съвместните действия със Израел.

Рюте направи коментара си след среща в Белия дом с американския президент Доналд Тръмп.

В интервю за CNN той беше попитан директно дали конфликтът в Иран е бил тест за НАТО и дали съюзниците са се провалили.

"Някои, да, но в голямата си част европейските страни – и тъкмо това обсъдихме днес – направиха това, което бяха обещали да направят в подобен случай", заяви той.

Напрежение с Вашингтон след операцията в Иран

Рюте определи разговора си с Тръмп като "честна и открита дискусия между приятели", но не скри, че американският президент ясно е изразил разочарованието си от поведението на съюзниците.

По думите му европейските държави са се включили чрез логистична подкрепа и други ангажименти, макар и не в пряка военна форма.

Генералният секретар на НАТО обаче отказа да даде конкретика дали по време на срещата е бил обсъждан въпросът за евентуално излизане на САЩ от алианса.

"НАТО отсъстваше"

Малко след срещата Доналд Тръмп публикува позиция в социалните мрежи, която ясно показа, че недоволството му не е отминало.

"НАТО отсъстваше, когато имахме нужда (от алианса), и ако пак имаме нужда от него, него пак няма да го има", написа той.

От Белия дом засега не дават допълнителни разяснения за официалната позиция, пише БТА.

Защо се стигна до тук?

Конфликтът, който постави съюза под напрежение, започна след като САЩ и Израел нанесоха въздушни удари по Иран. Експлозии бяха чути в столицата Техеран и в редица други градове.

Доналд Тръмп обяви, че целта на атаките е да бъде отслабен режимът в Иран, който САЩ и Израел определят като заплаха за сигурността си.

В отговор иранският външен министър заяви, че страната ще използва всички налични военни средства, за да се защити. Напрежението бързо се разшири и засегна и други държави в региона.

В Израел беше обявено извънредно положение, след като Иран изстреля ракети не само към израелска територия, но и към страни като Бахрейн, Катар, Кувейт и Обединените арабски емирства – държави, които са съюзници на САЩ и приютяват американски военни бази.

Вашингтон заяви, че операцията има за цел да спре Иран да развива ядрено оръжие. Техеран отрича подобни твърдения и подчертава, че ядрената му програма е с изцяло мирни цели, включително производство на електроенергия.

Преди ударите между САЩ и Иран са водени преговори по ядрената програма, но те са се провалили.

През лятото на предходната година САЩ вече са атакували и унищожили част от иранската ядрена инфраструктура.

Смъртта на Хаменей и вътрешното напрежение в Иран

По време на последните атаки беше убит върховният лидер на Иран Али Хаменей – фигура, която управлява страната повече от 40 години и има едновременно политическа и религиозна власт след Ислямската революция от 1979 година.

Реакциите в Иран са разнопосочни – част от обществото излезе по улиците, за да скърби, носейки негови снимки, докато други, които са били против управлението му, посрещнаха новината с одобрение.

Доналд Тръмп определи смъртта му като "най-големия шанс за иранския народ да си върне страната обратно".

Още в началото на годината в Иран избухнаха масови протести срещу религиозното управление, които бяха потушени със сила и репресии. Тогава САЩ вече предупредиха, че не изключват намеса в конфликта.

Дали САЩ могат да напуснат НАТО?

Темата за евентуално излизане на САЩ от НАТО отново се върна на дневен ред, след като Тръмп нееднократно заплаши с подобен ход.

В навечерието на срещата с Рюте той дори допусна, че Вашингтон може да напусне алианса заради нежеланието на съюзниците да окажат помощ, след като Иран на практика затвори стратегическия Ормузки проток.

Говорителят на Белия дом Каролайн Левит също потвърди преди срещата, че темата ще бъде обсъдена.

Въпреки това подобен сценарий изглежда малко вероятен, тъй като излизането на САЩ от НАТО изисква квалифицирано мнозинство от две трети в Сената.

Различни позиции в алианса

Рюте омаловажи критиките към действията на САЩ срещу Иран, като подчерта, че сред съюзниците няма ясно оформено мнозинство, което да смята операцията за незаконна или в противоречие с международното право.

По думите му НАТО има последователна позиция, че ограничаването на ядрения капацитет на Иран и на програмата му за балистични ракети е от ключово значение.