САЩ работят по дрон с изкуствен интелект за прехващане на въздушни цели

Американска фирма разработва дрон-прехващач със звуково насочване с изкуствен интелект. Talon Avionics от Бойсе, Айдахо, разработи автономната система за борба с дронове SECTR, включваща акустично насочване, управлявано от изкуствен интелект, и до 100 прехващача на станция. SECTR открива заплахи акустично на разстояние до 100 метра, атакува цели в рамките на една секунда и постига декларирана вероятност за попадение от 95% или повече срещу дронове с тегло до 1 кг, пише Defence Blog.

Talon Avionics, компания за отбранителни технологии със седалище в Бойсе, Айдахо, разработи нов тип система за прихващане на дронове, наречена SECTR. Това е автономна платформа за прихващане на дронове, която открива, проследява и атакува въздушни заплахи, използвайки акустична технология, управлявана от изкуствен интелект.

Компанията го описва като фундаментално нов подход към защитата на въздушното пространство срещу нарастващата заплаха от евтини атакуващи дронове.

Системата SECTR е изградена около модулна платформа за изстрелване 10×10 — обозначена като станция за прихващане SECTR-IK-02 — която се мащабира до 100 изстрелващи тръби и се управлява от една контролна станция. Платформата може да бъде разположена в конфигурации, монтирани на превозно средство, или в статична конфигурация, което я прави подходяща за ескортиране на конвои, защита на предни бази и защита на критична инфраструктура. Всеки прехващач, включително неговата изстрелваща тръба, тежи 700 грама и се вписва в размери 100×100×250 милиметра, което позволява складирането и транспортирането на големи количества с минимална логистична тежест. Системата работи с едно зареждане до 24 часа, когато е конфигурирана със 100 прехващача, и функционира в температурен диапазон от -40°C до +85°C, покривайки целия спектър от среди - от арктически условия до пустинни операции.

В центъра на архитектурата SECTR е комплект за откриване, комбиниращ собствено акустично наблюдение с конвенционална радарна интеграция.

Акустичната решетка открива цели на разстояния до 100 метра, като идентифицира звуковите сигнатури, произвеждани от двигателите на дронове - включително от заплахи, които все още не са станали видими на радара. Радарният компонент осигурява цялостна осведоменост за въздушното пространство на разстояния между 200 и 1000 метра, като капацитетът от 1000 метра е планиран за наличност през второто тримесечие на 2027 г. Заедно двата сензорни слоя захранват мултимодален синтезен двигател, който непрекъснато анализира акустичните модели и радарните отражения, за да класифицира типа дрон и нивото на заплаха, преди да се ангажира с прехващач.

Самият дрон-прехващач носи 16 микрофона, подредени в масив. Алгоритъм за формиране на лъча сканира околното въздушно пространство във всички посоки, образувайки тесен акустичен лъч, който търси звукови сигнатури на враждебни дронове. След като системата се заключи в потвърдена цел, тя лети директно към нея. Вграден модел с изкуствен интелект позволява на прехващача да прави разлика между звука на целевия дрон и шума, произведен от собствените му двигатели и околния вятър - критична способност, която предотвратява фалшиви атаки и осигурява надеждно насочване до точката на прехващане. Заявената вероятност за попадение на един прехващач е 95% или повече, с максимална скорост на прехващача от 135 км/ч (85 мили/ч) и максимално време на полет от пет минути на атака. Системата е проектирана да противодейства на FPV и дронове с камера с тегло до 1 килограм.

Определяща характеристика на системата SECTR е нейният напълно пасивен слой за откриване. За разлика от радарно-зависимите решения за борба с дронове, които излъчват сигнали и по този начин могат да разкрият местоположението на защитения обект, акустичният компонент за откриване на SECTR не излъчва нищо.

Майкъл Майер-Роза, съосновател и стратегически изпълнителен директор на Talon Avionics, описа директно значението на този дизайнерски избор:

„Основно предимство на нашата система е напълно пасивният акустичен слой за откриване. За разлика от много системи за борба с дронове, тя не излъчва никакви сигнали, което означава, че не разкрива позицията на защитения обект. Това позволява на силите да откриват и проследяват заплахи от дронове, като същевременно остават скрити, което е критично за военни операции, защита на конвои и предни позиции.“

Пасивната архитектура също така предоставя специфични възможности срещу това, което компанията нарича „спящи дронове“ – заплахи, предварително позиционирани близо до пътища или терен, които се активират, когато превозни средства или войски се приближават. Тъй като акустичните сензори на SECTR откриват звуковия подпис на двигателите на дрона в момента, в който те стартират, системата генерира ранно предупреждение, преди заплахата да стане видима на конвенционалния радар, осигурявайки секунди допълнително време за реакция, които автономните системи могат да превърнат в прихващане. Цялата последователност от откриване до ангажиране, от акустично откриване през класификация и изстрелване на прехващач, завършва за по-малко от секунда.

Произведена в Съединените щати, SECTR е позиционирана за военни клиенти, правоприлагащи органи, гранична сигурност и защита на критична инфраструктура. Talon Avionics заявява, че нейният капацитет за вътрешно производство с висок капацитет е предназначен да поддържа както американските сили, така и съюзническите военни, като се планира регионално разширяване на производството, където партньорите го изискват. Софтуерно дефинираната архитектура на системата позволява алгоритмите за откриване и ангажиране да се актуализират на място, което позволява бърза адаптация с развитието на видовете заплахи - философия на проектиране, извлечена директно от итеративните цикли на разработка, наблюдавани в средата на война с дронове над Украйна и Близкия изток.

Моделът на автономна работа - описан от Talon Avionics като „автономия с нулева експертиза“ - не изисква квалифицирани пилоти на дронове или специализирани оператори на противодействие на БПЛА. След като бъде активирана, системата извършва автоматизирано проследяване и ангажиране на целта без пряка човешка намеса в точката на прехващане, намалявайки както натоварването на персонала, така и забавянето на реакцията, присъщо на системите, които изискват човешко потвърждение преди изстрелване.