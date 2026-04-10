ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 1:0 и изпрати окончателно гостите в долната половина на таблицата, без шансове за Топ 8. Единственият гол отбеляза Мамаду Диало, негов 15-и от началото на сезона.

Врачани завършиха с 10 човека, след като още в средата на първата част Илия Юруков бе изгонен.

„Червените“ събраха 56 точки на третото място във временното класиране, на четири зад Лудогорец и една пред ЦСКА. Ботев Враца вече е без шансове да влезе във втората четворка, като е 11-и с 35 точки, на три зад осмия Славия, но и с пасив в преките мачове с „белите“.

В последния кръг от редовния сезон ЦСКА 1948 има тежко гостуване срещу Черно море на стадион „Тича“. Ботев Враца пък ще посрещне все още борещия се за място в топ 8 отбор на Локомотив София. На 17 април ще бъде изтеглен жребият за плейофната фаза в родния шампионат.

Домакините отбелязаха едва в 70-та минута. Огниен Гашевич центрира прецизно от корнер, Атанас Илиев с глава отклони към Мамаду Диало, а той от близка дистанция прати топката в мрежата за 1:0./ БГНЕС