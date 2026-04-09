Как светът реагира на бруталното нападение на Израел над Ливан?

Израелските сили извършиха опустошителни бомбардировки в Ливан, убивайки стотици хора, часове след като беше обявено двуседмично прекратяване на огъня във войната между САЩ и Израел срещу Иран. Гражданската защита на Ливан съобщи, че най-малко 254 души са убити, а 1165 други са ранени при въздушни удари, насочени към райони в Бейрут, долината Бекаа, планината Ливан, Сидон и няколко села в южен Ливан.

Израелските военни заявиха, че атаката е най-голямото им координирано нападение срещу Ливан, откакто започнаха нова военна операция в страната на 2 март, "насочена срещу повече от 100 командни центъра и военни обекта на Хизбула", пиша от AlJazeera

В писмено изявление, ръководителят на ливанския синдикат на лекарите, Елиас Члела, спешно призова "всички лекари от всички специалности" да се отправят към всяка болница, в която могат, за да предложат помощ, като една от най-големите болници в Бейрут заяви, че се нуждае от дарения от всички кръвни групи.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Ливан не е част от примирието между САЩ и Иран, но посредникът Пакистан заяви, че прекратяването на огъня включва страната. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Ливан е "отделен" и не е част от споразумението.

Ето как светът реагира на атаките:

Ливан

Председателят на парламента Набих Бери нарече атаките срещу гъсто населени райони „пълноценно военно престъпление“.

"Днешното престъпление, съвпадащо със споразумението за прекратяване на огъня, обявено в региона - споразумение, което Израел и неговият политически и охранителен апарат не успяха да спазват - е сериозно изпитание за международната общност и крещящо предизвикателство към всички международни закони, норми и конвенции, които Израел нарушава ежедневно чрез безпрецедентната си кампания за човешки убийства в съвременната история", каза Бери. "Това е и изпитание за всички ливанци - политически, религиозни и граждански лидери - да се обединят в солидарност с мъчениците. Нека Бог се смили над мъчениците, да даде бързо възстановяване на ранените и да защити Ливан."

Хизбула

Ливанската въоръжена групировка заяви, че има "право" да отговори на атаки.

"Потвърждаваме, че кръвта на мъчениците и ранените няма да бъде пролята напразно и че днешните кланета, както всички актове на агресия и жестоки престъпления, потвърждават нашето естествено и законно право да се съпротивляваме на окупацията и да отговаряме на нейната агресия", се казва в изявление на Хизбула.

Законодателят на Хизбула Хасан Фадлалах заяви пред информационната агенция Ройтерс, че израелските удари са "тежко нарушение на прекратяването на огъня", добавяйки, че ще има "последици за цялото споразумение", ако продължат.

Израел

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че Израел "настоява войната с Иран да се раздели от боевете в Ливан, за да се промени реалността в Ливан“".

Премиерът Бенямин Нетаняху съобщи на пресконференция, че Израел ще "продължи да нанася удари" по Ливан, тъй като прекратяването на огъня между САЩ и Иран не се прилага за Хизбула.

Иран

Иранският корпус на гвардейците на революцията (IRGC) предупреди, че ще отговори на атаките срещу Ливан, ако Израел не спре нападението.

"Изпращаме твърдо предупреждение към Съединените щати, които нарушават договорите, и към техния ционистки съюзник, техния палач: ако агресията срещу любимия Ливан не спре незабавно, ние ще изпълним дълга си и ще дадем отговор", се казва в изявление на IRGC, излъчено по държавния телевизионен канал на Иран, използвайки препратка към Израел.

В публикация в X, външният министър Абас Арагчи заяви, че условията на прекратяването на огъня са "ясни и изрични: САЩ трябва да изберат - прекратяване на огъня или продължаване на войната чрез Израел. Не може да има и двете."

"Светът вижда кланетата в Ливан. Топката е в полето на САЩ и светът наблюдава дали ще действат поетите ангажименти", добави той.

САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред американската обществена телевизия PBS, че Ливан не е част от споразумението за прекратяване на огъня с Иран заради Хизбула.

"И това ще бъде решено", каза той, добавяйки: "Това е отделен сблъсък."

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви пред репортери, че има "легитимно недоразумение" относно позицията на Иран за включването на Ливан в споразумението за прекратяване на огъня. Това обаче противоречи на думите на пакистанския премиер Шехбаз Шариф, ключовият посредник в преговорите за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, който заяви, че примирието ще включва Ливан.

"Израелците, доколкото разбирам... всъщност предложиха, честно казано, да се проверят малко в Ливан, защото искат да се уверят, че преговорите ни са успешни", каза Ванс, без да дава подробности.

Катар

Министерството на външните работи осъди "бруталната серия" от израелски атаки срещу Ливан, при които бяха убити стотици хора, наричайки атаките "опасна ескалация и крещящо нарушение на суверенитета на сестринската Ливанска република, правилата на международното хуманитарно право и Резолюция (1701) на Съвета за сигурност на ООН".

"Министерството на външните работи призовава международната общност да изпълни задълженията си, като принуди израелските окупационни власти да спрат варварските си кланета и многократните си атаки срещу Ливан и да ги държи отговорни за спазването на международните пактове и закони", се казва в изявление, публикувано в X.

Добавя се, че Катар е в "пълна солидарност" с Ливан.

Египет

Министерството на външните работи нарече атаките на Израел срещу Ливан "предварително обмислени" да подкопаят регионалните и международните усилия за намаляване на ескалацията.

Министерството добави, че атаките са опит на Израел да въвлече региона в "пълен хаос".

Турция

Министерството на външните работи заяви в изявление, че "твърдо" осъжда атаките на Израел срещу Ливан.

"Тези атаки влошават хуманитарната ситуация в страната", заяви министерството. "Международната общност трябва да действа незабавно, за да сложи край на израелската окупация на Ливан и да защити цивилното население."

Испания

В публикация в X, министър-председателят Педро Санчес заяви, че "презрението на Нетаняху към живота и международното право е недопустимо" в светлината на атаките.

"Време е да се каже ясно: Ливан трябва да бъде включен в прекратяването на огъня. Международната общност трябва да осъди това ново нарушение на международното право. Европейският съюз трябва да суспендира споразумението си за асоцииране с Израел. И не трябва да има безнаказаност за тези престъпни деяния", каза Санчес.

Италия

Министърът на външните работи Антонио Таяни заяви, че е разговарял с ливанския президент Джоузеф Аун и е изразил солидарност с "неоправданите и неприемливи атаки, на които е подложен от Израел".

"Искаме да избегнем появата на втора Газа. Ще повторим тази концепция и пред израелския посланик, когото призовах във Фарнесина. Осъждаме бомбардировките срещу ливанското цивилно население, включително инцидентите със стрелба, понесени от нашите войски на UNIFIL [Временните сили на ООН в Ливан], за които продължаваме да изискваме гаранции за пълна безопасност. Трябва абсолютно да избягваме всяко по-нататъшно разширяване на конфликта, което би застрашило прекратяването на огъня в Иран и повторното отваряне на Ормузкия проток", добави Таяни.

Организация на обединените нации

Заместник-говорител на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, Фархан Хак, заяви, че ООН "категорично осъжда" атаките на Израел срещу Ливан.

"Организацията на обединените нации категорично осъжда ударите на Израел в Ливан, които доведоха до значителни жертви сред цивилното население", каза Хак. "Продължаваме да призоваваме всички страни да се възползват от дипломатически канали, да прекратят военните действия“ и да използват новото прекратяване на огъня между САЩ и Иран като възможност за предотвратяване на по-нататъшни загуби на човешки живот."

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк заяви, че атаките са "ужасяващи".

"Мащабът на убийствата и разрушенията в Ливан днес е просто ужасяващ", каза той в изявление. "Подобно клане, в рамките на часове след съгласуването на прекратяване на огъня с Иран, е невероятно. То оказва огромен натиск върху крехкия мир, от който цивилното население се нуждае толкова отчаяно."

Червен кръст

Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) заяви, че е "възмутен от опустошителната смърт и разрушения" в гъсто населените райони на Ливан.

"Всяко всеобхватно споразумение за региона трябва да вземе предвид безопасността, защитата и достойнството на цивилното население в Ливан", се казва в изявление на МКЧК. "След повече от пет седмици военни действия, хората спешно се нуждаят от почивка от насилието."