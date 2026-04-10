От Украйна до Иран: „Давид срещу Голиат“ в съвременните войни

Когато миналата есен американският министър на отбраната Пийт Хегсет лично затегна последния винт на бронзовата табела с новото име на ведомството, ръководещо американските въоръжени сили — Министерството на войната — той отправи послание към съюзниците и противниците.

„Война“ предполага реактивна служба, мобилизирана периодично, когато започнат боевете, обясни д-р Уолтър Ладвиг, асоцииран сътрудник в Кралския институт за обединени услуги (Rusi), в статия, озаглавена „Министерството на войната кара Америка да изглежда слаба“. Той каза, че думата „отбрана“ – използвана за описание на институцията от 1949 г. насам – е отразявала ролята на Америка като постоянен гарант на сигурността, пише The Times.

След няколко месеца войната с Иран разкри проблема с преименуването на Хегсет, смятат експертите. Способността на иранския режим да оцелее — срещу всемогъщата огнева мощ на САЩ и Израел — илюстрира важността на военната стратегия, както и триумфа на асиметричната война.

Джъстин Кръмп, военен анализатор, заяви:

„Америка няма проблем с тактиката и операциите. Проблемът е в стратегията. Преименуването – според мен, крачка назад – е съпроводено с реторика, която изглежда максималистична и неразумна. Тактики с ниски разходи и висока възвръщаемост, съчетани с ефективно стратегическо позициониране и външна подкрепа, се съчетаха с волята за съпротива. Това създава трудна комбинация, особено когато нападателите — в тези случаи Русия и съюза между САЩ и Израел — загубят първоначалните си предимства."

В случая с Иран военните показаха как евтини дронове могат да преодолеят отбранителните линии и да предизвикат хаос в региона. Един-единствен нисколетящ дрон, избягал от британския радар в Кипър, предизвика буря, което накара Кралския флот да разположи в региона HMS Dragon – единствения си наличен кораб от тип 45.

Това означаваше, че британците трябваше да помолят германците да поемат ролята им на флагман в оперативната група на НАТО в Атлантическия океан и Балтийско море, като изпратят една от своите фрегати.

Изтребителите на Кралските въздушни сили свалят евтини дронове със скъпи ракети „въздух-въздух“ – ход, който оръжейните експерти определиха като „стрелба със златни куршуми по пластмасови мишени“.

Междувременно украинските офицери са ужасени от новината, че държавите от Персийския залив изстрелват до осем противоракетни ракети „Патриот“

(всяка на стойност над 3 милиона долара) по една-единствена цел, като дори използват скъпите системи, за да поразят евтини ирански дронове. Заплахата от въздушни дронове и камикадзе лодки-дронове в Ормузкия проток е довела до ефективното затваряне на този жизненоважен стратегически проход.

Най-смъртоносният удар срещу американските сили досега беше нанесен от дрон, който удари войски, разположени в слабо укрепено пристанище в Кувейт, като загинаха шестима американски военнослужещи.

В Украйна нейните войски се изправиха срещу много по-голяма руска сила. Според Института за изследване на войната руските сили напредваха с около половината от темпото в началото на 2026 г. в сравнение с година по-рано.

Рубен Стюарт, старши научен сътрудник по сухопътна война в Международния институт за стратегически изследвания (IISS), заяви, че Украйна е показала, че „по-малък защитник може да отблъсне и изтощи по-голям нападател чрез разпръскване, евтина масова прецизност, тактическа адаптация и задълбочаване на оперативните проблеми на нападателя“.

„Но Украйна показва и границите, тъй като след четири години война масата, човешките ресурси, промишленото производство и създаването на сили все още имат огромно значение.“

Тази динамика на оцеляването е била очевидна в конфликти, особено в тези, в които участват недържавни въоръжени групировки като „Хизбула“ в Ливан, „Хамас“, талибаните и „други, които не са създадени, за да побеждават по конвенционален начин, а за да оцеляват“.

Чрез вграждането си в населението, разпръскването си, действията си с ниски разходи и приемането на високи нива на разрушение, според него те превърнаха съперничеството от „доминация на бойното поле в издръжливост“.

Този момент е ясно илюстриран в изказването на командир на талибаните отпреди много години, който оцени огромната огнева мощ, събрана от Запада в Афганистан, докато неговите бунтовнически сили губеха битка след битка.

Както в Украйна, така и в Иран, географията също е помогнала на защитниците и в много случаи изглежда е била решаваща.

"Географската дълбочина на Украйна, градският терен и достъпът до външна подкрепа са позволили продължителна съпротива, докато бреговата линия на Иран, островите и контролът над морския проход са му позволили да окаже стратегическо въздействие въпреки конвенционалната си непълноценност", добави Стюарт.

По-конкретно, скалистата планинска брегова линия на Иран на изток от Ормузкия проток е създала естествени укрепления и е позволила удари отвъд хоризонта, които са трудни за засичане от американските средства за наблюдение.

Военните от НАТО очакват войските им да убиват, когато са в числено и огнево неравенство в бъдещи войни. Един американски танк, например, трябва да е в състояние да унищожи десет вражески танка в бъдеща война, според плановите предположения на САЩ. Генерал сър Роли Уокър, началникът на Генералния щаб, иска британската армия до 2035 г. да бъде в състояние да унищожи сили, които са десет пъти по-големи от тези, които е могла да се справи през 2024 г., без да увеличава числеността си.

Един военен източник заяви, че случаите с Иран и Украйна показват, че асиметрията може да работи до известна степен, но нито американците, нито руснаците са водили „тотална война“ срещу някоя от двете страни. И САЩ, и Русия разполагат с повече войници и оръжия, които биха могли да използват във войните си, и двете страни притежават ядрени оръжия.

Въпросът за Европа е: какво е научила Русия от войната си в Украйна и конфликта с Иран?

Военните възможности на Путин може да са по-малки от обединените сили на НАТО, но би ли могла една мистериозна атака с дрон в източната част на Балтийските държави да доведе до разпадането на алианса?