САЩ губят скъпи дронове MQ-9 по време на удари срещу Иран

Американските военновъздушни сили са загубили 24 безпилотни самолета MQ-9 Reaper по време на сражения с иранските сили, съобщава News, позовавайки се на свои източници. Това представлява значително увеличение спрямо 16-те, загубени до началото на месеца, като се съобщава, че още осем са свалени от 1 до 9 април. Загубите в началото на април са били особено концентрирани около Шираз и остров Киш. Актуализираният доклад за броя на свалените MQ-9 съвпада с обявеното изчезване на още по-ценен тип безпилотен самолет - разузнавателен самолет MQ-4C Triton на ВМС на САЩ, който се оценява на близо 250 милиона долара, което подхранва спекулациите, че може би е бил унищожен и от иранските сили.

Дроновете MQ-9 Reaper понесоха значителни загуби от самото начало на военните действия с Иран, след като САЩ и Израел започнаха пълномащабно нападение срещу страната на 28 февруари. Въпреки че те далеч не са за еднократна употреба, тъй като струват близо 150 милиона долара всеки, на самолетите могат да бъдат възложени мисии с по-висок риск, включително провеждане на разузнаване в добре защитено иранско въздушно пространство, където рисковете за пилотираните самолети не се считат за приемливи. Увеличението на загубите може да отразява нарастващата готовност за разполагане на самолети за операции с висок риск, до голяма степен поради бързото изчерпване на американските и израелските арсенали от ракети извън зрителния обсег, което доведе до необходимостта от поразяване на цели с по-евтини боеприпаси с по-малък обсег, пише MWM.

Два от свалените MQ-9 бяха сред десетте самолета, изгубени по време на усилията за възстановяване на двама летци, които са се десантирали с парашути в Иран, след като самият им изтребител F-15E беше свален. Израелските дронове Heron и дронове Wing Loong II на Обединените арабски емирства, на които се разчита за сравними роли, също бяха загубени, като първите в значителен брой. MQ-9 попадна в заглавията на медиите през 2023-2024 г. заради значителния брой свалени самолети от йеменските паравоенни формирования на коалицията „Ансуруала“, като се съобщава, че над десет са били унищожени в театъра на военните действия за период от малко повече от година. Иранският конфликт повдигна допълнителни сериозни въпроси относно оцеляването и икономическата ефективност на самолета, особено ако се изправи срещу по-способни потенциални противници като Китай или Северна Корея.