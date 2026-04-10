Камала Харис с първи сигнал за изборите през 2028 г.

Камала Харис заяви, че „обмисля“ да се кандидатира на президентските избори през 2028 г., съобщава The Guardian.

„Може би, може би. Мисля за това“, каза бившата пред публиката на събрание на National Action Network (NAN) – организация за граждански права, основана от Ал Шарптън, в Ню Йорк. „Служих четири години, като бях на крачка от президентството на Съединените щати… Знам какво представлява тази длъжност и знам какво изисква”, добави още Харис.

Харис, която загуби от Доналд Тръмп, също критикува президента и нарастващото разпадане на глобалните съюзи на САЩ, като заяви, че той е „първият президент на Съединените щати след Втората световна война, който не вярва в съюзите, които имаме с приятелски нации… и в значението, което тези отношения имат за нашето положение в света“.

Говорейки за войната на САЩ срещу Иран, Харис я нарече „война по избор“ и добави:

„Докато той се перчи и се хвали как ще унищожи цял народ, всъщност това, което прави … е да ни прави по-слаби, ненадеждни и по-малко влиятелни.“