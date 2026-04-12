Поехали: Преди 65 г. Юрий Гагарин даде предимство на СССР пред САЩ в Космоса

Точно преди 65 години днес, един съветски гражданин промени хода на историята, когато полетя в космоса за първи път. Майор от военновъздушните сили Юрий Гагарин се издигна в небето на 12 април 1961 г., по-бързо и по-високо от всеки друг човек досега - отбелязвайки монументална победа за Съветския съюз, който водеше ожесточена студена война със Съединените щати.

Пътуването започна в 9:07 ч. (местно време) с излитането на 287-тонната ракета от космодрума Байконур.

"Поехали!", съобщи Гагарин по радиото от космическия кораб Восток-1, който влезе в земната орбита в 9:12 ч. със скорост от 28 260 километра в час, което направи съветския гражданин най-бързия човек на света.

Гагарин прекара около 90 минути в космоса

През това време той записа наблюденията си и предаде видяното - кривината на Земята, крехката и светеща синя атмосфера, бреговите линии и обширните земни маси, всички сгънати в този син свят на фона на необятната тъмнина на космоса.

След това започна спускането му, но то не беше съвсем гладко. Спускаемият модул първоначално не успя да се отдели от модула с оборудване, но топлината, генерирана от триенето по време на повторното влизане, изгори свързващите кабели между двете секции, позволявайки безпрепятственото гмуркане.

На около седем километра над повърхността, Гагарин, облечен в яркооранжев костюм, се катапултира от космическия си кораб и се приземи с парашут в поле близо до град Енгелс, на около четири километра от историческата река Волга - най-дългата в Европа. Целият полет продължи 108 минути.

Този смел подвиг донесе на Гагарин заслужено признание.На 14 април той беше удостоен със званието Герой на Съветския съюз, заедно с орден на Ленин и медал "Златна звезда". Според руското Министерство на външните работи, Гагарин е бил почетен като истински герой в повече от 30 страни, които е посетил през следващите две години като част от турнето "Мисия на мира".

Благодарение на този полет, 12 април се чества и като Международен ден на човешките космически полети в памет на събитието.

Мисията на Гагарин позволи на Съветския съюз да изпревари САЩ

По това врече най-голямо постижение на американците в космоса до 1961 г. е изстрелването на спътника Explorer 1 - първият му - през януари 1958 г. Америка беше победена и тук, тъй като Съветите изстреляха първия в света спътник Спутник през октомври 1957 г.

В известен смисъл мисията Восток на Гагарин вдъхнови САЩ да работят по-усилено, тъй като само месец по-късно, през май 1961 г., НАСА (сформирана през 1958 г. след Explorer 1) изпрати първия американец в космоса - Алън Шепърд.

Полетът на Гагарин е последният славен момент за Съветския съюз в космическата надпревара, тъй като НАСА изпраща първия човек на Луната през 1969 г., а съветската космическа програма понася тежки удари след сериозни инциденти, включително смъртта на космонавтите им по време на полети.