Русия с амбициозен план: Да построи атомна електроцентрала на Луната

Русия планира да построи атомна електроцентрала на Луната през следващото десетилетие, за да захранва своята лунна космическа програма и съвместна руско-китайска изследователска станция. Намеренията й идват докато големите сили бързат да изследват единствения естествен спътник на Земята, съобщава Ройтерс.

Откакто съветският космонавт Юрий Гагарин стана първият човек, достигнал космоса през 1961 г., Русия се гордее със статута си на водеща сила в космическите изследвания, но през последните десетилетия изостава от Съединените щати и все повече от Китай.

Амбициите на Русия претърпяха сериозен удар през август 2023 г., когато безпилотната ѝ мисия "Луна-25" се разби на лунната повърхност при опит за кацане, а Илон Мъск революционизира изстрелването на космически апарати, което някога беше руска специалност.

Руската държавна космическа корпорация"„Роскосмос" заяви в изявление, че планира да построи лунна електроцентрала до 2036 г. и е подписала договор с аерокосмическата компания "Асоциация Лавочкин", за да постигне това.

Роскосмос заяви, че целта на централата е да захранва лунната програма на Русия, включително марсоходи, обсерватория и инфраструктурата на руско-китайската международна лунна изследователска станция.

"Проектът е важна стъпка към създаването на постоянно действаща научна лунна станция и прехода от еднократни мисии към дългосрочна програма за изследване на Луната", заяви Роскосмос.

Компанията не обяви изрично, че централата ще бъде ядрена, но заяви, че сред участниците са руската държавна ядрена корпорация "Росатом" и Институтът "Курчатов" - основният институт за ядрени изследвания в Русия.

Ръководителят на Роскосмос Дмитрий Баканов заяви през юни, че една от целите на корпорацията е да построи атомна електроцентрала на Луната и да изследва Венера, известна като "сестринската" планета на Земята.

Луната, която е на 384 400 км от Земята, смекчава клатенето на Земята по оста си, което осигурява по-стабилен климат. Тя също така причинява приливи и отливи в световните океани.