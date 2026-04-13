Мелони осъди като "неприемливи" критиките на Тръмп към папата

Италианският премиер Джорджa Мелони осъди като "неприемливи" критиките на американския президент Доналд Тръмп към папа Лъв XIV, след като американският папа се изказа срещу войната в Близкия изток.

"Смятам думите на президента Тръмп за Светия отец за неприемливи. Папата е глава на Католическата църква и е правилно и нормално той да призовава за мир и да осъжда всички форми на война", посочи тя, цитиран от Франс прес и Ройтерс.

Италианският премиер Джорджа Мелони изрази надежда, че „служението на Светия отец ще спомогне за уреждането на конфликтите и връщането на мира, било то душевен или международен".

Италианският външен министър Антонио Таяни заяви: „Изпитвам огромно уважение към Светия отец. Той е силен и решителен човек, говори за вярата, говори за мира още от деня, в който беше избран за папа. Вярвам и дълбоко споделям неговото мислене, когато той казва, че мирът е въпрос, който зависи от ангажираността на всеки един от нас“. Таяни дефинира папата и като „силен и смел човек, който защитава основните ценности на християнската вяра и мира в света“

Президентът на САЩ по-рано заяви, че папата е "СЛАБ по отношение на борбата с престъпността и ужасен по отношение на външната политика", след като Папа Лъв XIV призова за прекратяване на огъня в Ливан и каза, че атаките срещу гражданска инфраструктура нарушават международното право, припомни БНР.

Светият отец отговори по-късно като посочи, че ще продължи да говори за това, което според него е мисията на Църквата, добавяйки, че "не се страхува от администрацията на Тръмп или от това да споделя на глас посланието на Евангелието".