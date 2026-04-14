Колумбия се реши, ще избива хипопотамите на Пабло Ескобар

Колумбия одобри план за убийството на десетки хипопотами, които се разхождат свободно в регион на страната, заплашвайки местните жители и измествайки ендемични животински видове, години след като известният наркобарон Пабло Ескобар незаконно купи и внесе първите животни в частния си зоопарк, съобщава CNN.

Министърът на околната среда Ирене Велес заяви, че всички предишни методи за контрол на популацията на хипопотамите са били скъпи и до голяма степен неефективни. Въпреки че не уточни кога ще започне процесът на унищожаване, тя отбеляза, че новата мярка засяга повече от 80 хипопотама.

"Трябва да предприемем тези мерки, за да контролираме популацията и да защитим нашите екосистеми", каза тя.

Колумбия е единствената страна извън Африка с популация от диви хипопотами

Те са потомството на четири хипопотама, донесени в страната през 80-те години на миналия век от Ескобар за неговия частен зоопарк в Хасиенда Наполес - огромно ранчо в долината на река Магдалена, с частна писта, която е служила за лятно убежище.

Според проучване, публикувано от Националния университет на Колумбия, през 2022 г. около 170 хипопотама са се разхождали свободно в страната. Наскоро огромните бозайници са регистрирани на повече от 100 километра северно от ранчото.

Според колумбийските екологични власти тези бозайници представляват заплаха за местните хора, тъй като се конкурират с местни видове, като речните ламантини, за храна и пространство.

Въпреки проблемите и безбройните предизвикателства обаче хипопотамите са се превърнали в туристическа атракция, като жителите на селата около Хасиенда Наполес организират обиколки за наблюдение на хипопотами и продават сувенири с тях. Хасиенда Наполес също е превърната в тематичен парк.

Учени и организации за защита на животните в Колумбия се противопоставят на плановете за убиване на хипопотами, обвинявайки правителството, че е избрало лесното решение.

"Убийството и клането никога няма да бъдат приемливи", пише Андреа Пандила, сенатор и активист за правата на животните, който помогна за изготвянето на закон срещу корида в Колумбия. "Това са здрави същества, които са жертви на държавна небрежност."

През последните 12 години, по време на три президентски мандата, Колумбия се опита да стерилизира някои от своите хипопотами в опит да намали популацията им. Инициативата обаче не напредна поради високите разходи за залавяне на опасните животни и извършване на операции.

Тъй като колумбийските хипопотами произхождат от ограничен генетичен фонд и може да са носители на болести, повторното им въвеждане в естествената им среда в Африка беше счетено за невъзможно.