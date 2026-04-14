Партия в Словения настоява за референдум за излизане от НАТО

Председателят на словенския парламент Зоран Стеванович заяви пред националното радио РТВ Сло, че партията му „Ресница“ е обещала да проведе референдум за излизане на Словения от НАТО и възнамерява да изпълни обещанието си. Той обяви и скорошно посещение в Москва с цел "възстановяване на мостовете между Изтока и Запада".

"Ресница", чийто лидер е Стеванович, разполага с пет места в 90-членния парламент на Словения, формиран след парламентарните избори на 22 март. На 10 април, когато бе учреден парламентът, той бе избран за председател на тайно гласуване с подкрепата на 48 депутати от 90-членния парламент.

„Ние твърдим, че Словения трябва да води самостоятелна, суверенна политика. Трябва да си сътрудничим с всички държави по света, особено с големите сили, но това сътрудничество никога не трябва да означава подчинение. Добри отношения с всички, но в интерес на Словения. Абсолютно ще се противопоставяме на намесата във военни и дипломатически конфликти на други държави, защото от това Словения никога няма полза. Освен това трябва да кажа, че обещахме на хората референдум за излизане от НАТО и ще го проведем“, посочи той и допълни, че позициите на партията са изцяло „прословенски“.

Пред РТВ Сло Стеванович заяви още, че хората винаги трябва да имат „последната дума“, затова и в партията са избрали лозунга „власт на хората“.

Политиката не трябва да се страхува от референдуми

„Политиката не трябва да се страхува от референдуми, защото референдумите не са проблем, те са коректив на политиката и повече участие на хората всъщност означава повече доверие в системата“, каза той и добави, че в момента хората нямат доверие в системата. По думите му увеличаването на броя на референдумите не е проблем, но би трябвало да се разработят технологични решения и да се започне провеждане на електронни референдуми, които биха били значително по-евтини и по-бързи за проверка на волята на хората.

Евентуален референдум за излизане от ЕС няма да бъде приет положително от хората

Относно евентуален референдум за излизане от ЕС Стеванович каза, че такъв няма да бъде приет положително от хората, защото „имаме много повече ползи от ЕС, отколкото обратното“. „Любляна трябва отново да стане главният град за вземане на решения за Словения, това не трябва да е Брюксел,“ подчерта председателят на словенския парламент.

Той допълни, че „Ресница“ ще подкрепи и референдум за излизане от Световната здравна организация, тъй като това е едно от предизборните ѝ обещания.

Стеванович каза също, че „Ресница“ ще подкрепи този кандидат за министър-председател, който се съгласи с партийните ѝ програмни позиции. По-рано той заяви, че няма да подкрепи правителство на двете основни сили - либералната "Движение Свобода", която е и условният победител в изборите, и консервативната "Словенска демократическа партия".

„Няма да отстъпим от подобряването на стандарта на хората, прозрачната работа, борбата с корупцията, това са нашите основни принципи, за които няма да преговаряме. Всичко останало може да се договори“, каза той.

„Ресница“ заедно с коалицията около „Нова Словения“ и „Демократите“ се обединиха в дясноцентристки „трети блок“ в парламента. 48-те гласа в полза на Стеванович за председател на парламента пък бяха определени като „коалиция на желаещите“ от местните медии. Стеванович отрече засега да се говори за съставяне на правителство на тази коалиция.

„Вече имаме няколко планирани посещения, доколкото знам, сред първите са Скопие и Копенхаген. Бих искал да изградя мостове, да работя добре с всички държави, независимо от стената, която беше издигната между Запада и Изтока. Така че планирам скоро да посетя и Москва“, коментира още той.

(БТА)