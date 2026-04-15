Какво предстои на Виктор Орбан?

След 16 години като министър-председател на Унгария, изтощителната предизборна кампания на Виктор Орбан приключи изненадващо рано с благородна реч за признаване на поражението.

Нямаше драматични обрати в последния момент, както някои бяха предсказали, когато бяха преброени последните бюлетини в най-важните избори в Европа тази година, пише The Telegraph.

Когато слънцето изгря над Дунава в понеделник, стана ясно, че Орбан, европейският лидер, който е най-близък както до Доналд Тръмп, президента на САЩ, така и до Владимир Путин, руския лидер, е изправен пред драматичен политически крах.

Загубата може да означава края на унгарското блокиране на вземането на решения в Европейския съюз (ЕС) и на подмазването на Кремъл. Това обаче не означава пълния крах на Орбан, който е доминираща сила в света на консервативната политика от по-дълго време, отколкото повечето други.

В речта си за признаване на поражението пред привържениците на партията си Фидес Орбан каза:

„Каквото и да се случи, ще служим на страната си и на унгарската нация и от опозицията. Вече не носим тежестта на управлението, сега трябва да укрепим нашите общности.“

Да служи в опозиция ще бъде предизвикателство за Орбан, като се има предвид слабият резултат на партията му на изборите.

На теория обаче „Фидес“ ще играе важна роля в контрола над новото правителство.

16-те години на Орбан като доминираща фигура в унгарската политика означават, че голяма част от възгледите в страната са били формирани от него.

И въпреки че разполага само с ограничен брой депутати, в опозиция той все пак ще има много съюзници, които са се утвърдили в институциите, управляващи страната в ежедневието.

Неотдавнашната история – било то Тръмп в САЩ, Бенямин Нетаняху в Израел или Андрей Бабиш в Чешката република – показа, че популистките лидери са способни да си възвърнат властта след изборна загуба от по-мейнстрийм фигури.

Орбан без съмнение ще потърси вдъхновение от своя мощен съюзник в Белия дом, вместо да се оттегли напълно от политиката.

Близката връзка на Орбан с Тръмп означава, че преместване в САЩ не бива да се изключва.

Президентът на САЩ изпрати своя вицепрезидент Джей Ди Ванс в Будапеща, за да помогне в кампанията за преизбиране.

„Обичам Виктор“, каза Тръмп, говорейки по телефона от Вашингтон пред събрание на привърженици на Фидес в унгарската столица миналия вторник.

И Орбан без съмнение ще се почувства като у дома си в САЩ заради политическата си близост с президента. Бившият унгарски лидер ще се присъедини към най-голямата си дъщеря, която миналата година се премести в Ню Йорк, за да учи, повече от десетилетие след като прекара известно време по програма за обмен в Бостънския университет. Преминаването към международния кръг на ораторите върви ръка за ръка с всяко обсъждано преместване в САЩ.

Орбан няма да бъде първият политик, и определено не първият консерватор, който ще се възползва от богатствата след напускане на правителството, достъпни за бившите лидери. Унгарецът вече е опитен ветеран на американската CPAC, като е изнасял речи на консервативната конференция няколко пъти, откакто Тръмп пое контрола над Републиканската партия. Будапеща е домакин на своя собствена версия на събитието, първата по рода си в Европа, всяка година от 2022 г. Орбан е участвал и в други подобни събития, като Националната конференция за консерватизъм (NatCon), на която беше основен лектор на събранието през 2024 г. в Брюксел. Първата публична поява на Орбан след поражението му на изборите може да бъде на NatCon, която ще се проведе в Йерусалим по-късно тази година.

От Русия с любов

Орбан отдавна се описва като най-близкия съюзник на Кремъл в Европа, а тази връзка донесе много ползи и на двете страни. Будапеща се възползва от евтините доставки на руски нефт и газ и отказа да се присъедини към останалата част от континента в отказването от тези доставки след нападението над Украйна. Според информации Орбан се е описал като „мишка“, помагаща на „лъв“, по време на един телефонен разговор с Путин. Докато много от неговите европейски съвременници положиха големи усилия да изградят приятелства с Володимир Зеленски, президента на Украйна, унгарският го изобрази като враг.

Петър Сиярто, неговият външен министър, беше обект на две медийни публикации в последните дни на кампанията, като и двете подробно описваха предложенията му, направени по време на частни телефонни разговори, да помогне на Сергей Лавров, своя руски колега. В малката вероятност новото унгарско правителство да преследва както Орбан, така и Сиярто за предполагаема корупция или заговор с чуждо правителство, те биха могли да потърсят убежище в Москва. През годините руската столица се превърна в неочаквано убежище за свалени диктатори, като Башар ал-Асад от Сирия, и за разкриватели на нередности срещу западни правителства, като Едуард Сноудън.

Путин вероятно би посрещнал бившия унгарски лидер с отворени обятия.