Великобритания обяви най-големия пакет дронове за Украйна

Министерството на отбраната на Великобритания обяви, че ще достави най-малко 120 000 дрона на Украйна тази година в най-големия пакет дронове, предоставян някога от Обединеното кралство на Киев. Доставките вече започнаха този месец, потвърди министерството, като пакетът обхваща дронове за удари на далечни разстояния, разузнавателни платформи, логистични дронове и морски възможности – всички описани като доказани в битки на активните фронтови линии на Украйна, пише Defence Blog.

Министърът на отбраната Джон Хийли направи съобщението, докато пътува до Берлин, за да бъде съпредседател на 34-ата среща на Контактната група за отбрана на Украйна, форумът от 50 държави, който координира международната военна подкрепа за Украйна. Сесията се проведе заедно с германския министър на отбраната Борис Писториус, украинския министър на отбраната Михайло Федоров и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Изборът на място и време поставиха съобщението за дрона в центъра на един от най-видимите механизми за координация на алианса, сигнализирайки, че Лондон разглежда пакета както като декларация за стратегически ангажимент, така и като логистична доставка.

Министерството на отбраната специално посочи Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics сред участващите британски фирми, като представи пакета едновременно като принос за отбраната на Украйна и икономическа инвестиция в местната индустрия за дронове. Министерството заяви, че програмата подкрепя работни места и развитие на умения във всеки регион на Обединеното кралство, отразявайки целенасочена политика за обвързване на разходите за отбрана с индустриалния растеж.

Хийли беше недвусмислен в публичното си изявление относно намерението зад съобщението.

„В петата година от бруталната война на Путин, Обединеното кралство засилва дейността си и предоставя най-големия брой дронове за Украйна тази година“, каза той. „Това голямо увеличение на доказаните в битки дронове ще даде на украинските сили капацитета, от който се нуждаят, за да защитават народа си и да се борят срещу руската агресия. С поглед към Близкия изток през последните седмици, Путин иска да бъдем разсеяни, но украинците продължават да се борят с огромна смелост и нищо няма да ни разсее от това да продължим да стоим до тях толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигури мир.“

Мащабът на пакета отразява степента, до която дроновете са се превърнали в определяща характеристика на войната. Русия изстреля приблизително 6500 атакуващи дрона срещу Украйна само през март 2026 г. - значително увеличение спрямо общия брой през февруари - и украинските сили са еднакво зависими от безпилотни системи както за офанзивни контраатаки, така и за отбранителни отговори по цялата фронтова линия. Обемът на потреблението на дронове от двете страни създаде устойчиво индустриално търсене, което никоя отделна държава не е намерила лесно да задоволи, което прави ангажимента на Обединеното кралство от 120 000 единици материално значителен принос.

Пакетът за дронове е част от по-широкия ангажимент на Обединеното кралство за военна подкрепа на Украйна за 2026 г. на стойност 3 милиарда британски лири. Освен дроновете, Хийли използва срещата в Берлин, за да потвърди, че Обединеното кралство ще предостави на Украйна стотици хиляди артилерийски снаряди и хиляди ракети за противовъздушна отбрана тази година - комбинация, която обхваща трите категории боеприпаси, които украинските командири постоянно определят като най-важни за поддържането на операциите.

Четирите категории дронове, включени в пакета, са насочени към различни бойни функции. Дроновете с голям обсег са еднопосочни атакуващи системи, способни да поразяват цели дълбоко зад вражеските линии - категорията, която Русия разгръща в голям мащаб срещу украинската инфраструктура и градове. Разузнавателните дронове осигуряват ситуационна осведоменост в реално време, като подават данни за насочване на артилерията и ударните части. Логистичните дронове превозват доставки в среда, твърде опасна за наземни превозни средства или персонал. Морските дронове разширяват способността на Украйна да се противопоставя на движенията на руския флот, способност, която Украйна използва със забележим ефект срещу Черноморския флот през предходните месеци.

Миналият месец Обединеното кралство и Украйна се споразумяха за ново партньорство в областта на отбраната, специално насочено към противодействие на разпространението на евтино, високотехнологично военно оборудване, включително дронове – рамка, която контекстуализира днешното съобщение като част от дългосрочни индустриални и стратегически отношения, а не като еднократен трансфер.

Взети заедно, пакетът за дронове, артилерийските ангажименти, противовъздушните ракети и очакваните финансови съобщения представляват една от най-изчерпателните еднодневни декларации за подкрепа на Обединеното кралство от началото на войната.