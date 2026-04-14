Украйна тайно изстрелва ракети от въздушен космодрум на 26 000 фута

Високопоставен украински депутат заяви, че страната му е изстреляла тайно две ракети в космоса преди известно време, използвайки летящ носител, като го представя като потенциално средство за противодействие един ден на руските хиперзвукови ракети.

Федир Вениславски, председател на подкомисията по държавна сигурност, отбрана и иновации в отбраната към украинския парламент, заяви пред местното медийно издание RBC Ukraine, че космическите изстрелвания са били проведени, докато Киев активно се е борил срещу руската инвазия, пише BI.

„По време на войната Украйна изстреля ракета от транспортен самолет на височина от около 8 000 метра, която потенциално би могла да се използва и за изстрелване на различни видове космически апарати в орбита“, заяви Вениславски.

Законодателят не посочи точно кога са се състояли изстрелванията, но уточни, че те са били проведени под ръководството на Кирил Буданов, когато последният е бил шеф на украинските разузнавателни служби, или ГУР. Буданов ръководеше ГУР до началото на януари, когато беше назначен за ръководител на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски.

Изстрелванията в космоса от въздуха не са новост, но са до голяма степен нишова концепция. Northrop Grumman, например, разработва ракетата „Пегас“, която се изстрелва от самолет на височина 39 000 фута.

Между 2017 и 2023 г. Virgin Orbit на Ричард Брансън също експериментира с изстрелването на полезен товар в ниска околоземна орбита от Боинг 747, като проведе четири успешни мисии.

Според Вениславски, една украинска ракета достигна височина от около 62 мили, а втора – 124 мили. Границата от 62 мили е известна като линията на Карман, широко приета от учените като границата на космоса.

Изстрелването на ракетата от 8 000 метра, или 26 000 фута, ѝ позволява да изразходва по-малко гориво,

тъй като частично избягва по-гъстите слоеве на атмосферата, каза Вениславски.

Той добави, че Украйна има за цел скоро да създаде първоначална мрежа от около 7 до 10 спътника за наблюдение и комуникации.

„Създадохме въздушна система, която може да се превърне във въздушен космодрум в краткосрочен план. Тя може да се използва както за мирни цели, така и за противодействие на „Орешник“. Тоест, изстрелване на ракети не от земята, а от въздуха“, каза Вениславски.

„Орешник“ е експериментална руска хиперзвукова балистична ракета, която се движи в горните слоеве на атмосферата, което прави траекторията ѝ трудна за откриване или прехватване. Смята се също, че тя използва (MIRV) полезен товар, което означава, че при навлизане в долните слоеве на земната атмосфера тя се разпада на множество цели за системите за противовъздушна отбрана.

Русия определи „Орешник“ като „неудържим“, като за първи път използва ракетата срещу Украйна през ноември 2024 г., въпреки че според съобщенията атаката е съдържала фалшиви експлозиви.

Макар че широко се възприема като ход на Русия да демонстрира технологичната си мощ, изстрелването засили натиска върху Запада и Украйна да разработят начини за противодействие на такива ракети. Известно е, че и Китай разполага с арсенал от ракети, които използват подобна или дори по-напреднала хиперзвукова технология.

Ако е възможно, космическите изстрелвания от въздуха могат да бъдат полезни за бързи или по-евтини изстрелвания на системи за противовъздушна отбрана или за откриване. САЩ разработват прототипи на космически прехващачи, които, на теория, биха откривали и сваляли хиперзвукови ракети в горните слоеве на атмосферата.