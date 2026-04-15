Русия губи темпо: Украйна с напредък в ключови региони

Украинските сили значително забавят напредъка на Русия и отбелязват нови успехи на бойното поле, каквито не са постигани от години, казват военни експерти.

„Украинците печелят повече територия“, заяви пред Business Insider Джордж Барос, анализатор на конфликти в Института за изследване на войната, мозъчен тръст със седалище във Вашингтон. „Забележително е, че през февруари украинците освободиха повече територия на театъра на военните действия, отколкото руснаците завоюваха. Последният път, когато видяхме украинските сили да спечелят повече територия, отколкото руските сили са превзели, беше през 2023 г.“ по време на голямата, но ограничена контраофанзива.Това е нещо ново.“

Постиженията на Украйна не са мащабни, но бележат промяна. Напредъкът е концентриран в конкретни райони, а не по цялата фронтова линия, където Русия продължава да превзема повече територия през последните месеци. Но Украйна също е успяла да забави темпото на напредъка на Русия, съобщи ISW на BI.

„Това не е случайно. Не е обстоятелствено. Има причини за това“, каза Барос, приписвайки напредъка на планирането и отслабването на отбраната, което е подготвило почвата за успешни атаки.

Украински военни представители съобщиха за постигнати успехи през последните два месеца,

особено около Александровка, населено място в източната Донецка област на Украйна, където през януари Украйна започна контраофанзива.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 17 март, че през предходните 30 дни украинските сили са си възвърнали повече територия, отколкото е превзела руската армия. По-рано той заяви, че Украйна е си възвърнала над 177 квадратни мили тази година.

Главнокомандващият на Украйна, Александър Сирски заяви, че неговите сили са освободили над 185 квадратни мили само в посока Александровка.

Екипът за геопространствена разузнавателна информация на ISW съобщи на Business Insider, че украинските сили са постигнали нетни печалби от над 38 квадратни мили в конкретни оценени сектори между 1 декември и 25 март.

Този брой, обясни екипът, „отразява изолирани по-малки оперативни зони на фронтовата линия, където Украйна е контраатакувала и е постигнала печалби през този период, най-значително в района на Днепропетровска област“.

Миналата година Украйна освободи територии, като например стратегическия град Купянск, но загуби повече територия в други райони.

„Обемът на отвоюваната украинска територия беше отрицателен“, сподели говорител на ISW. По цялата фронтова линия Русия превзе общо над 1891 квадратни мили миналата година, включително около 27 квадратни мили, оценени като прониквания, а не като напълно контролирана територия.

И макар Русия все още да е завзела много повече територия като цяло, отколкото Украйна през тази година, Украйна е увеличила темпа си на печалби, докато е забавила този на Русия.

ISW съобщи, че от 1 декември миналата година до 25 март тази година руските сили са завзели над 330 квадратни мили, от които над 20 квадратни мили са оценени като прониквания.

Това е повече от Украйна за същия период, но „тези цифри не разкриват цялата картина“, заяви говорител на ISW пред Business Insider.

Дневният темп на териториалните придобивания на Русия е малко над един квадратен миля на ден, в сравнение с над пет квадратни мили на ден през миналата година. Украйна има по-голям импулс, като увеличава темпа на дневните си придобивания с повече от 1,8 квадратни мили на ден.

ISW заяви в оценка миналия месец, че „украинските сили наскоро постигнаха най-значителните успехи на бойното поле от нахлуването на Украйна в Курска област през август 2024 г. и освободиха най-голямата територия в самата Украйна от контраофанзивата през 2023 г.“

Данните на ISW се основават на оценки на публично достъпна информация, руски, украински и западни репортажи, търговски сателитни снимки и други геопространствени данни.

Аналитичният център заяви във вторник, че действията на Украйна вероятно възпрепятстват руските усилия за напредък и че украинските сили все още имат инерция в множество райони.

Украйна е станала по-добра в планирането и използването

Барос приписа придобивките на Украйна на „узряването в оперативното планиране“. Той каза, че Украйна сега „демонстрира по-усъвършенствани и по-задълбочени способности за оперативно планиране и за подготовка на бойното поле, за да създаде условия за маневри и след това да ги изпълни“.

Украйна направи своята система „Делта“ — онлайн система за управление на бойното поле, която позволява на Украйна да вижда и споделя данни от бойното поле в реално време и да взема решения — задължителна за всички бойни единици.

Това е спомогнало за „узряването на командването“, което позволява на Украйна да мисли отвъд незабавната победа над руските сили пред нея и също така да мисли „за по-дълбоките дълбини на бойното поле и как да ги отслабим“, каза Барос.

„Така че наистина, това узряване на командването работи.“ Той каза, че системата „Делта“ дава резултати. „Тези неща отнемат време, но се случват. И тези реформи са това, което бавно, но сигурно позволява някои от тези украински успехи, за които виждаме да се съобщава всеки ден сега.“

Барос каза, че Украйна също така е засилила ударите си със среднодалечен обсег, за да порази руските позиции и логистика, които подкрепят силите ѝ на фронтовата линия. Правенето на това от края на миналата година „отслабва руските сили на юг“, каза той.

Той каза, че напредъкът, постигнат от Украйна през февруари и март, е бил подготвян месеци наред, като планирането е започнало в края на 2025 г.

Украйна също така е засилила атаките си срещу руските системи за противовъздушна отбрана. Барос каза, че това означава, че зоната, в която Украйна нанасяше удари, „вече беше отслабена и подкопана в дълбочина няколко месеца преди наземните атаки през февруари“.

Той каза, че украинските сили са успели да постигнат по-голямо тактическо превъзходство с дронове, като са ги използвали в райони, където са отслабили руските сили, включително като са нанесли удари срещу „Рубикон“ на руския Център за съвременни безпилотни технологии – военна единица, фокусирана върху воденето на война с дронове.

Докато някои наблюдатели приписват успехите на Украйна на бойното поле на намаления руски достъп до Starlink, сателитния интернет, предоставян от SpaceX на Илон Мъск, Барос заяви, че тази версия е „прекалено опростена“.

Той каза, че това е било „неочакван ускорител, който допълнително е катализирал украинския успех в тази кампания“, но изтъкна, че Украйна вероятно все пак би постигнала тези успехи и без него.