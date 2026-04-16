Москва и Баку се споразумяха за сваления самолет над Грозни

Русия и Азербайджан са се разбрали окончателно за обезщетенията във връзка с катастрофата на самолета Embraer 190 на азербайджанската авиокомпания AZAL.

На 25 декември 2024 г. машината е разби близо до казахстанския град Актау, след като беше

повредена от ракета на руската противовъздушна отбрана над град Грозни

и успя да прелети Каспийско море, пише Труд.

„Страните са постигнали подходящо решение за последствията, включително изплащането на обезщетение, във връзка с катастрофата на самолет AZAL Embraer 190 близо до Актау на 25 декември 2024 г., в резултат на непреднамерен удар от системата за противовъздушна отбрана във въздушното пространство на Руската федерация“, се казва в съвместно изявление на външните министерства на двете страни.

Споразумения за уреждане на спора бяха постигнати по време на среща между президентите на Русия и Азербайджан в Душанбе на 9 октомври 2025 г.

На борда на азерския самолет е имало 67 души, от които 38 загинаха,

след като машината се разпадна на части от удара в земята. В този ден три украински дрона са проследявани в руското въздушно пространство от системата за противовъздушна отбрана. Самолетът вероятно е бил повреден от отломките на избухнала край него ракета, припомня "Известия".

Първоначално руските власти не коментираха версията за участие на противовъздушната отбрана в инцидента. През декември 2025 г. руският президент Владимир Путин се извини на азербайджанския си колега Илхам Алиев и призна, че инцидентът се е случил в руското въздушно пространство.

Азербайджанската страна поиска от Москва пълно признаване на вината, обезщетение и наказание за отговорните. Президентът Алиев заплаши, че страната му ще заведе дело срещу Русия.