Къде изчезна Сиярто след загубата на Орбан?

Петер Сиярто ще пропусне заседанието на Съвета на ЕС по външни работи следващата седмица след загубата на правителството на Орбан на изборите. Той е изправен пред обвинения в споделяне на класифицирана информация с Русия и унищожаване на чувствителни документи.

Напускащият министър на външните работи на Унгария, Петер Сиярто, ще пропусне заседанието по външни работи следващата седмица в Люксембург след поражението на правителството на Виктор Орбан, съобщиха дипломати от ЕС пред Euronews. Неговият офис не отговори на искане за коментар.

Вчера дипломати потвърдиха, че напускащият премиер Виктор Орбан ще пропусне неформалната среща на върха на ЕС в Кипър следващата седмица.

Сиярто беше в центъра на спорове по време на кампанията заради тесните си връзки с руския външен министър Сергей Лавров

Изтекли телефонни разговори предполагат, че е предложил да помогне за премахването на руски бизнесмени от списъка със санкции на ЕС и се е свързал с руски колеги по време на ключова европейска среща на върха през 2023 г., когато са се обсъждали преговорите за присъединяване на Украйна.

След изборите в неделя, които доведоха до убедителна победа над Тиса, Сиярто до голяма степен изчезна от публичното пространство, включително в социалните медии, където преди беше много активен.

В понеделник новоизбраният премиер на Унгария Петер Мадяр обвини Сиярто, че е унищожил чувствителни документи, свързани със санкциите срещу Русия, в Министерството на външните работи.

Мадяр и неговият съветник по външните работи Анита Орбан призоваха служителите на министерството да запазят всички съответни файлове. Министерството отхвърли твърденията в сряда, заявявайки, че са унищожени само хартиени копия на електронни файлове и че не са загубени данни.

Сиярто е изправен пред проверка заради тайни разговори с Москва

Тесните връзки на Петер Сиярто с Москва се превърнаха в основен проблем в кампанията, след като се появиха изтекли преписи и записани телефонни разговори.

През март The Washington Post съобщи, че Сиярто се е обаждал на руски служители по време на почивките в срещите на ЕС в Брюксел. Той оспори времето на провеждане, заявявайки, че разговорите са се провели преди и след срещите, и отрече да е нарушил каквито и да било правила, наричайки го дипломатически ангажимент. Русия е най-санкционираната страна съгласно правилата на ЕС.

По-късно същия месец група разследващи журналисти публикуваха запис на разговор между Сиярто и руския му колега Сергей Лавров, в който унгарският министър предлага да помогне за премахването на сестрата на руски бизнесмен от списъците със санкции на ЕС - по искане на Лавров.

През април, преди общите избори, се появи ново изтичане на информация, в което се твърди, че Сиярто е информирал Лавров по време на почивка на ключова среща на върха на ЕС в Брюксел през декември 2023 г., на която лидерите обсъждаха започването на преговорите за присъединяване на Украйна. Според записа Лавров е предложил Сиярто да използва случая, за да окаже натиск върху ЕС.

Сиярто отхвърли изтичанията на информация като дело на чуждестранни разузнавателни служби, обвинявайки ги, че са се насочили към правителството на тогавашния премиер Виктор Орбан преди гласуването.