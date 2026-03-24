Сиярто си призна: Звънял на Лавров по време на важни срещи на ЕС

Унгарският външен министър Петер Сиярто призна, че редовно се свързва с руския си колега Сергей Лавров по време на частни срещи на ЕС по външни работи.

По-рано унгарското правителство отхвърли тези твърдения като фалшиви новини.

Вестник The Washington post съобщи през уикенда, че Сиярто редовно е бил във връзка с Лавров по време на срещи в Брюксел, общувайки с него по време на почивките.

Твърденията са взривоопасни, тъй като държавите-членки на ЕС са обвързани от принципа на лоялно сътрудничество и съдържанието на подобни срещи се разбира като поверително.

В понеделник Европейската комисия призова Унгария да изясни въпроса, определяйки докладите като "тревожни“.

Сиярто, говорейки на предизборно събитие в Кестели, потвърди призивите в понеделник вечерта, твърдейки, че решенията на ЕС относно енергетиката, автомобилната индустрия и сигурността пряко засягат отношенията на Унгария с партньори извън блока.

"Да, тези въпроси трябва да бъдат обсъдени с нашите партньори извън Европейския съюз. Разговарям не само с руския външен министър, но и с нашия американски, турски, израелски, сръбски и други преди и след заседанията на Съвета на Европейския съюз“, каза Сиярто, цитиран от Euronews.

"Това, което казвам, може да звучи грубо, но дипломацията е за разговори с лидерите на други държави“, добави унгарският външен министър.

Разкритията идват на фона на нарастващото политическо напрежение преди парламентарните избори в Унгария. Партията "Фидес“ на премиера Виктор Орбан е изправена пред сериозно предизвикателство от партията "Тиса“ на опозиционния лидер Петер Маджар, която в момента води в социологическите проучвания.

Правителството на Орбан е едно от малкото в Европа, които поддържат редовни връзки с Кремъл. Унгария също така продължава да внася големи количества изкопаеми горива от Русия, въпреки натиска на ЕС за намаляване на енергийната зависимост от Москва.

Сиярто е посетил Москва 16 пъти, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Последното му посещение се състоя на 4 март, когато той се срещна с руския президент Владимир Путин в Кремъл.