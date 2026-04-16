Нетаняху: Примирието е шанс за историческо мирно споразумение

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху коментира постигнатото 10-дневно споразумение за примирие между страната му и Ливан и добави, че то предоставя възможност за “историческо мирно споразумение" с Бейрут.

В изявлението си Нетаняху все пак настоя, че разоръжаването на “Хизбула" остава предварително условие. “Имаме възможност да постигнем историческо мирно споразумение с Ливан", каза Нетаняху в телевизионно обръщение. Според него тази възможност съществува, защото Израел “коренно е променил баланса на силите в Ливан", като изтъкна военните постижения на страната срещу “Хизбула" от избухването на войната през октомври 2023 г. Нетаняху посочи, че балансът се е изместил дотолкова, че през последния месец Израел е започнал да получава обаждания от Ливан за провеждане на преки мирни преговори - нещо, което не се е случвало повече от 40 години.

Зона за сигурност Министър-председателят заяви, че Израел е приел десетдневното примирие, но ще поддържа 10-километрова “зона за сигурност" по границата в Южен Ливан. Той уточни, че Израел поставя две условия: разоръжаване на “Хизбула" и трайно мирно споразумение, основано на сила. Същевременно Нетаняху заяви, че е отхвърлил двете условия на “Хизбула" - пълно изтегляне на израелски войски от ливанска територия и примирие, основано на принципа “тишина в замяна на тишина". По-рано американският президент Доналд Тръмп съобщи, че Нетаняху и ливанският президент Жозеф Аун са се съгласили на десетдневно примирие, влизащо в сила в 21:00 часа по Гринуич в четвъртък вечерта, като отбеляза, че то ще включва “Хизбула". / БТА